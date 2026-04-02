Der VW Touareg geht in seinen letzten Lebenszyklus – und genau da wird er spannender denn je! Warum? Weil er sich schon jetzt als zukünftiger Geheimtipp auf dem Gebrauchtwagenmarkt abzeichnet. Hochwertige Verarbeitung, starke Motoren und jede Menge Komfort machen ihn zu einer echten Alternative zu deutlich teureren Premium-SUVs.

In diesem Review schauen wir uns den Touareg zum Abschied nochmal ganz genau an:

✔️ Design & Verarbeitung

✔️ Fahrgefühl & Performance

✔️ Technik & Ausstattung

✔️ Lohnt er sich jetzt noch – oder gerade jetzt?

Ist das der perfekte Zeitpunkt zuzuschlagen, bevor die Preise steigen?