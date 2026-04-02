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VW zieht den Stecker: Ist der Volkswagen Touareg bald mehr wert als neu?

2. April 2026
|In Clips, Fahrberichte, Volkswagen
|Von Dr. Friedbert Weizenecker

 

Der VW Touareg geht in seinen letzten Lebenszyklus – und genau da wird er spannender denn je! Warum? Weil er sich schon jetzt als zukünftiger Geheimtipp auf dem Gebrauchtwagenmarkt abzeichnet. Hochwertige Verarbeitung, starke Motoren und jede Menge Komfort machen ihn zu einer echten Alternative zu deutlich teureren Premium-SUVs.

In diesem Review schauen wir uns den Touareg zum Abschied nochmal ganz genau an:

✔️ Design & Verarbeitung

✔️ Fahrgefühl & Performance

✔️ Technik & Ausstattung

✔️ Lohnt er sich jetzt noch – oder gerade jetzt?

Ist das der perfekte Zeitpunkt zuzuschlagen, bevor die Preise steigen?

 

 

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Gebrauchtwagen SUV VW Touareg
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Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker

Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.

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