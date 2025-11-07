Smart #3 Brabus – Power trifft Preis! Günstiger als die Konkurrenz!
Wir haben den Smart #3 Brabus getestet – und waren überrascht, wie viel Elektro-Power und Ausstattung man hier fürs Geld bekommt. Mit 428 PS, Allradantrieb und sportlichem Auftritt beeindruckt der kompakte Stromer im Vergleich mit deutlich teureren Modellen, wie beispielsweise dem Polestar 4, Tesla Model Y oder BMW iX2.
Im Video zeigen wir euch,
👉 wie sportlich der Smart #3 Brabus wirklich fährt,
👉 ob der Innenraum Premium-Ansprüche erfüllt,
👉 und wo Smart spart – oder clever punktet.
Unser Fazit: Elektro-Power zum fairen Kurs – Smart hat sich neu erfunden!
Technische Daten – Smart #3 Brabus
Leistung & Antrieb
• Leistung: 315 kW /428 PS • Drehmoment: 543 Nm • Antrieb: All‑Wheel Drive (AWD) mit zwei Elektromotoren • 0‑100 km/h: 3,7 Sekunden • Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
Batterie & Reichweite
• Batteriekapazität (brutto): 66 kWh • Nutzbare Kapazität: ca. 62 kWh • WLTP‑Reichweite: ≈ 415 km (gemäß Herstellerangabe) bzw. realistisch im Bereich ≈ 330‑350 km je nach Nutzung
Laden
• AC‐Ladung (Wechselstrom): bis zu 22 kW • DC‐Schnellladung (Gleichstrom): bis zu 150 kW (von 10 %→80 % ca. 30 Minuten)
Maße & Gewicht
• Länge: 4.400 mm • Breite (ohne Spiegel): 1.844 mm • Höhe: 1.556 mm • Leergewicht: 1.910 kg für die Brabus‐Version. Innenraum & Kofferraum • Kofferraumvolumen: 370 Liter • Zusätzlicher kleiner Front‑Stauraum („Frunk“): 15 Liter
Besonderheiten / Technologien
• Plattform: Basierend auf der Sustainable Experience Architecture (SEA) von Geely Holding • Spezielle Fahrmodi: unter anderem ein „Rocket Launch“‑Modus zur maximalen Beschleunigung
Preis: • ab 53.490 Euro
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.