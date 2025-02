Vergesst Porsche! Polestar 4 – die günstige Macan Alternative

Der elektrisch angetriebene Polestar 4 bietet eine beeindruckende Leistung von bis zu 544 PS bei einem Drehmoment 686 Newtonmetern und eine Reichweite von bis zu 590 Kilometern (Allrad). In 3,8 Sekunden erreicht er aus dem Stand auf Tempo 100. Mit einem Einstiegspreis von 61.900 Euro für die Allrad-Variante ist der Premium Stromer eine erschwinglichere Alternative im Vergleich zum ebenfalls elektrisch befeuerten Porsche Macan.

Die Polestar 4 Long Range in der Single Variante (Hinterradantrieb) ist aktuell schon ab 57.900 zu haben. Zum Vergleich: Der Preis für den vollelektrischen Porsche Macan beginnen in der Basis erst bei 80.700 Euro.

Während der Polestar 4 umfassend ausgestattet ist, müssen beim Porsche viel Optionen teuer bezahlt werden, so dass Preis zwischen 100.000 und 130.000 Euro üblich sind. Der Macan bietet eine Leistung von nur 265 kW/360 PS. In 5,7 Sekunden ist der Schwabe von 0 auf 100, ist also langsamer als der Polestar 4.

Bei der Reichweite kann der Porsche – jedenfalls nach WLTP – 670 Kilometern schaffen. Somit ist der richtig gut verarbeitetet Polestar 4 eine preisgünstigere Option für diejenigen sein, die klares Design mögen und nach hoher Leistung und Reichweite suchen. Wer lieber leasen möchte, ist ab etwa 470 Euro im Monat dabei.

Der-Autotester konnte das sportliche Premium E-SUV unter winterlichen Bedingungen auf Schnee und Eis auf Herz und Nieren testen. Ob die „Macan“ Alternative noch versteckte Schwächen zeigte? Das und mehr verraten wir Euch in unserem Video. Wir sind auf Eure Meinung in den Kommentare gespannt!

