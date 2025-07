Tesla raus – Polestar rein? Der Polestar 3 Longe Range Single mit 706 Km Reichweite | In Polestar In Clips | Von Von Dr. Friedbert Weizenecker

Der neue Polestar 3 Long Range Single Antrieb im Test – Braucht man wirklich Allradantrieb in einem Premium-SUV? Der Polestar 3 wird jedenfalls ausschließlich an den Hinterrädern befeuert. Vorteil: eine deutlich größere Reichweite.

Doch wie weit kommt die Long-Range-Single–Version wirklich? Kommen Sicherheit und Fahrspaß dabei zu kurz? Und wie schlägt sich der E-Segment-Stromer im Alltag – beim Laden, auf der langen Strecke (Reichweite), beim Gepäck und in der Stadt?

Wir testen das Fahrzeug ausführlich und schauen uns unter anderem an: – Wie komfortabel fährt sich der Polestar 3 mit einem Motor? – Welche Reichweite ist realistisch? – Wie hochwertig ist das Interieur – und wie intuitiv das Google-basierte Infotainment? – Was ist beim Laden (AC/DC) zu beachten? — Wie hoch ist der Preis in Deutschland?

Unser Fazit: Der Polestar 3 Long Range Single Motor ist mehr als nur die “kleine” Version. Bis zu 706 Kilometer Reichweite! Er ist ein Fahrzeug für Menschen, die Wert auf kühles Design, Sportlichkeit und hohe Reichweite wert legen – aber nicht unbedingt Allradantrieb brauchen.