650 PS für unter 90.000 Euro! Dieser neue Elektro-Hammer von Genesis bringt Porsche ins Schwitzen! | In News In Genesis | Von Von Redaktion/cwe

Mit dem neuen GV60 Magma startet Genesis Mitte des Jahres eine neue „Design Driven Performance“-Ära und schickt den ersten High-Performance-Stromer zu Preisen ab 85.990 Euro auf den deutschen Markt. Der Crossover bietet 650 PS im Boost-Modus, ein Drehmoment von 790 Nm und beschleunigt in 3,4 Sekunden auf 100 km/h.

Dank 800-Volt-Technik lädt die 84-kWh-Batterie in rund 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent, während eine umfangreiche Serienausstattung und spezifische Fahrmodi den sportlichen Anspruch unterstreichen. Die Markteinführung ist für Mitte 2026 geplant! Registrierungen sind ab sofort möglich.

Foto: Genesis