Der „Anti-Porsche“ mit Stil – Genesis GV60 Sport Facelift

Er sieht aus, als könnte er aus Zuffenhausen kommen – ist aber der neue Genesis GV60 Sport (2026) nach seinem ersten Facelift. Ein Elektroauto für Menschen, die Performance lieben, aber keinen lauten Auftritt brauchen. Edles Design, präzise Technik und luxuriöse Zurückhaltung machen ihn zum „Understatement-Porsche“ für alle, die lieber fahren als prahlen.

Im Video zeigen wir dir: ⚡️ Das überarbeitete Design mit klaren Linien 💎 Materialien & Interieur-Details 🚀 Fahrwerte & Technik 😎 Warum er für neidische Blicke in der Nachbarschaft sorgt

👉 Schreib uns, ob du ihn für den eleganteren Porsche hältst oder was auch immer Dir auf der Seele dazu brennt.

Technische Daten – Genesis GV60 Sport Facelift (2026)

Systemleistung: 320 kW (435 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): In 4 Sekunden im Boost-Modus

Drehmoment: 605 Nm Systemdrehmoment

Getriebe: Automatikgetriebe

Antrieb: Allradantrieb

Batteriekapazität: 84,0 kWh

Reichweite: bis zu 561 km (WLTP)

Ladezeit: Dank 800-Volt-Technik lässt sich die Batterie in nur 18 Minuten von 10 auf 80 % aufladen Länge: 4,545 m Breite: 1,890 m Höhe: 1,58 m

Radstand: 2,90 m

Leergewicht: über 2 Tonnen

Preis: ca. 64.000 Euro