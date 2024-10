Der neue Audi A5 will hoch hinaus

Audi möchte mit Macht wieder zu alter Stärke zurückfinden. Der neue Audi A5 soll einer der erster Schritte in dieser Richtung sein. Er ist gleichsam das erste Verbrenner-Modell von Audi mit neuer Namensgebung. Fortan vergeben die Ingolstädter gerade Nummern für rein elektrisch angetriebene Modelle, ungerade Bezeichnungen sind entsprechend Verbrennern vorbehalten. Also wird es den Audi A5 ausschließlich mit Diesel- oder Benzinantrieb geben, allerdings unterstützt von elektrifizierenden Mild-Hybriden und zeitnah auch mit Plug-in-Hybrid-Technik. Die neuen Mild-Hybriden können kurze Strecken rein elektrisch zurücklegen, genauso die automatisierten Parkvorgänge. Die A5-Familie entsteht übrigens als erstes Audi-Modell auf der sogenannten Premium Platform Combustion (PPC), die speziell mit Blick auf Verbrenner-Antriebe entwickelt worden ist.

Audi A5 – Obere Mittelklasse

Durch leicht vergrösserte Außenmaße 4,83 Meter Außenlänge (plus 6,7 Zentimeter gegenüber dem Vorgänger-Modell), 1,86 Mete Breite (plus 1,3 Zentimeter) und 1,46 Meter Höhe (plus 1,44 Zentimeter) möchte Audi den A5 höher positionieren, als den Vorgänger, selbstredend nicht zuletzt um höhere Preise am Markt durchsetzen zu können. Auch der Radstand wächst, und zwar um 6,8 Zentimeter auf 2,90 Meter.

Der Innenraum bietet folglich etwas mehr Raum als bisher. Etwas mehr als 1,80 Meter Länge stehen bei umgeklappten Rücksitzlehnen zur Verfügung, da kann man auch mal ein Nickerchen wagen, wenn man eine Decke im Auto dabei hat und nur allein oder zu zweit unterwegs ist, wie unser Video zeigt. Ansonsten stehen fürs Gepäck zwischen 474 und 1.424 Liter zu Verfügung. Das sollte für eine 4-köpfige Familie ausreichen.

Wie so oft legt Audi auch beim A5 Wert auf sportliches Design. Die großen Lufteinlässe mit ihren breiten Rahmen lassen ihn gefrässig erscheinen. Die 20 Zoll RS-Räder des Testwagens stehen ihm ausgesprochen gut, genauso wie die schwarzen Design-Elemente auf der weißen Grundfarbe. Im Innenraum geht es im Testwagen überraschend gediegen zu. Das biedere Beige der Leder-/Kunstleder-Bezüge ist in meinen Augen ein krasser Kontrast zur sportlich-kühlen Erscheinung der Blechhülle. Aber geneigte Kunden können den Innenraum ja auch in Schwarz wählen, um ein besonders stimmiges optische Bild zu erhalten. So kann sich der gutverdienende Papa ein Familientaugliches Auto fahren, ohne seine Ansprüche an Design und Leistung (wir kommen noch dazu) aufgeben zu müssen. Gut verdienend? Ja, die Preise. Wie so oft sind sie happig.

Ab 45.200 Euro gibt es den neuen A5, was noch im Rahmen klingt. Aber wer etwas Leistung und etwas mehr Ausstattung mehr möchte, der muss finanziell hinlangen. Da werden 70.000 Euro bestimmt schnell erreicht sein. Wer ein S-Modell kaufen möchte, ist erst ab 78.500 Euro dabei. Der A5 ist als klassischer Avant und auch als Limousine mit coupe-hafter Form erhältlich, die mit seiner großen Heckklappe auch ein Shooting-Brake sein könnte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unser Testwagen war mit dem mild-hybridistierten 2-Liter-4-Zylinder-Diesel-Antrieb motorisiert, der seine Kraft über ein schnell-schaltendes an die Räder leitet. Seine 204 PS reichen nach meinem Gefühl gelassen aus, um Fahrspaß mit effizienter Fortbewegung zu kombinieren. Ein kombinierter WLTP-Verbrauch von 5,5 Liter spricht deutlich dafür. Auch bei unseren dynamisch gehaltenen Testfahrten über die Kurvenreichen Straßen der Seealpen konnten den Verbrauch kaum über 6,5 Liter treiben. Selbst in schnell gefahrenen Kurven lag unser A5 dabei sicher und satt auf dem Asphalt. Im Dynamik-Modus geht das besonders gut. Da schien immer noch ein wenig mehr möglich zu sein. Mit diesem Auto und auf diesen Straßen macht der Job einfach Freude. Ja, liebe Audi-Ingenieure, das soll ein Kompliment sein. Dabei dieselt die Maschine kaum merklich, das könnte auch ein etwas groberer Benziner sein.

Obere Mittelkasse

Nein, ich habe den Innenraum nicht vergessen. Audi hat dem A5 ein neues Interieur mit riesiger Display-Landschaft verpasst. Ein ebenfalls neues Bedienkonzept erleichtert die Interaktion mit Fahrzeug tatsächlich. Ich konnte nur Kleinigkeiten kritisieren. Beispielsweise erkennt man bei ausgeschalteter Klimaanlage (Off-Modus) nicht auf Anhieb, wo die Temperatur eingestellt wird. Aber wenn man es dann weiß, passt auch das. Wenn man das leicht gebogene, quer angelegte Fahrerdisplay kombiniert mit dem optionalen Beifahrer-Display, besteht das A-Brett quasi durchgängig aus Screens. Mir ist das etwas zu viel. Aber jeder nach seinem Gusto.

Das Design

Sportliche Proportionen sowie ein neues Limousinenkonzept mit großer, coupehafter Heckklappe prägen den neuen A5 genauso, wie seine flache Front, der horizontale Wabengrill und den besonders schlanken Scheinwerfer. Das S line Paket und noch mehr die S-Modelle unterscheiden sich an der Front und durch die seitlichen Lufteinlässe deutlich vom Grundmodell. Mir gefällt auch die Erscheinung auch die mit der Karosserie bündigen Türgriffen.

Das Kofferraumvolumen

Die Limousine kann in der normalen Bestuhlung bis zu 445 Liter, der Avant bis zu 476 Liter schlucken. Mit umgeklappten Rücksitzen kann der Stauraum auf bis zu 1.299 Liter (Limousine) und 1.424 Liter (Avant) erweitert werden. Da geht also fett was rein. Zudem kann sich, wie oben bereits beschrieben, ein 1,86 Meter großer Autotester auch mal gemütlich im Gepäckabteil lang machen.

Die Lichttechnologie

Die zweite Generation digitaler OLED-Heckleuchten lehgt besonderen Wert auf das Lichtdesign genauso, wie auf die möglichen Licht-Funktionen, um die Sicherheit im

Straßenverkehr zu erhöhen. Eine aktive digitale Lichtsignatur im Matrix LED-Scheinwerfer und in den digitalen OLED-Heckleuchten kann das Licht bewegen und so dynamische Lichtinszenierungen beim Entriegeln und Verlassen des Autos schaffen. Wer drauf steht, kann das Licht durch acht digitale Lichtsignaturen auf seinen persönlichen Geschmack hin individuell gestallten. Über die digitalen OLED-Heckleuchten der zweiten Generation kann der A5 über ein Lichtsignal sich von hinten annähernde Autos warnen. Dafür sorgen rund 60 Segmente pro digitalem OLED-Panel bzw. sechs digitale OLED-Panele mit insgesamt 364 Segmenten in der Heckleuchte.

Innenraum geprägt von großen Bildschirmen

Für Fahrzeugbedienung und das Infotainment steht das schlank gezeichnete, freistehende Audi MMI Panoramadisplay im Curved Design bereit. Der Beifahrer bekommt (optional) ein eigenes MMI Beifahrerdisplay mit Active Privacy Mode, das während der Fahrt ausschließlich vom Beifahrerplatz aus einzusehen ist. Dadurch entsteht ein über die die gesamte Fahrzeugbreite reichendes Bildschirmszenario. Mir ist das ein touch to much, aber man kann ja wählen, so soll es sein. Das Panorama-Glasdach mit PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal)-Technologie bietet schaltbare, segmentierte Verschattung oder Vollverschattung (im Testwagen nicht verbaut). Selbstredend steht ein modernes Infotainmentsystem mit Internetzugang und zahlreichen Funktionen bereit. Genauso wie das gesamte Arsenal an modernen Assistenzsystemen.

Markteinführung und Preis

Der neue Audi A5 und der Audi S5 werden im November 2024 in Deutschland und zahlreichen anderen europäischen Ländern auf den Markt kommen. Bereits seit Juli 2024 ist er bestellbar. Die Audi A5 Limousine TFSI 110 kW wird zu einem Einstiegspreis ab 45.200 Euro serienmäßig unter anderem mit einer Navigation, elektrischer Heckklappe und induktiver Ladefunktion angeboten. Der Audi A5 Avant kostet in dieser Ausführung ab 46.850 Euro. Die Audi S5 Limousine möchte mit mindestens 78.500 Euro, der S5 Avant zu Preisen ab 80.150 Euro bezahlt sein.

Fazit

Das Fahren mit unserem Testwagen mit seinem 204 PS TDI mit Mild-Hybrid-Unterstützung war auf den kurvenreichen Straßen der See-Alpen ein pures Vergnügen. Hier wird dynamischer Vortrieb vergleichsweise geringen Verbrauchswerten kombiniert. Zudem kann man kurze Strecken auch rein elektrisch und damit besonders leise zurücklegen. Das Raumangebot im A5 Avant sollte einer Familie mit 2 Kindern auch auf langen Urlaubsfahrten ein komfortabler Reisewagen mit modernster Technik sein, die Komfort und Sicherheit auf ein hohes Niveau bringt. Keine Kritik? Doch schon, aber kaum. Mir gefällt das über die gesamte Fahrzeugbreite reichende Display nicht wirklich. Aber, wie bereits beschrieben, man kann auf das optionale Beifahrer Display ja auch verzichten. Zudem wäre eine im Kaufpreis beinhaltete Garantiedauer von 5 Jahren angemessen. Ein weiterer Kritikpunkt ist – wie so oft – der hohe Preis. Da fragt sich der Autotester immer wieder, wer sich solche Preise leisten kann oder mag. Die Krise der Auto-Industrie liegt in meinen Augen nicht allein an den Entwicklungen hin zur E-Mobilität. Auch die hohen Preise können geneigte Käufer davon abhalten, einen Neuwagen zu kaufen.

Technische Daten

Audi A5 Avant quattro 150 kW S tronic

Motorart Diesel (Mild-Hybrid)

Leistung maximal in kW 150

Leistung maximal in PS 204

Drehmoment 400 Nm

Antriebsart Allrad

Getriebeart Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung)

Anzahl Gänge 7

Schadstoffklasse Euro 6e (WLTP) 36EA

Abgasreinigung SCR-Kat mit DPF

Hubraum 1968 ccm

Leistung / Drehmoment 150 kW (204 PS) / 400 Nm

Leistung maximal bei U/min. 3800 U/min

Drehmoment maximal bei U/min. 1750 U/min

Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) 18 kW (24 PS) / 230 Nm

Maße und Gewichte

Länge 4829 mm / Breite 1860 mm / Höhe 1460 mm

Radstand 2892 mm

Wendekreis 12,1 m

Kofferraumvolumen normal 448 l / mit umgeklappter Rücksitzbank 1396 l

Leergewicht (EU) 1975 kg

Zul. Gesamtgewicht 2490 kg

Zuladung 515 kg

Anhängelast gebremst 12% 1800 kg

Anhängelast ungebremst 750 kg

Stützlast 80 kg

Dachlast 90 kg

Reifengröße 245/40R19

Beschleunigung 0-100km/h 6,9 s

Höchstgeschwindigkeit 236 km/h

Fahrgeräusch 66 dB

Verbrauch kombiniert (WLTP) 5,1 l/100 km

CO2-Wert kombiniert (WLTP) 133 g/km

Preis ab 66.140 Euro