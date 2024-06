Nio stellt großes SUV vor. Der neue Nio EL8 ist ein luxuriöses 6-Sitzer-SUV, das ab sofort bestellt werden kann. Die ersten Stücke sollen dann im September zu den Kunden rollen. Das neue Nio Flaggschiff-SUV mit einem Radstrand von 3,07 Metern beeindruckt mit einer Peak-Ladeleistung von bis zu 240 kW, so kann das SUV in nur rund 20 Minuten von 10 auf 80 % geladen werden. Eine fette 100-kWh-Langstreckenbatterie sorgt für eine Reichweite bis zu 510 Kilometer. Ein 480 kW leistender Doppelmotor leitet seine Kraft an alle 4 Räder weiter.

So sind Beschleunigungen für das mächtige SUV von 0 auf 100 km/h in nur 4,1 Sekunden möglich. Dazu trägt auch ein relativ geringer Luftwiderstandsbeiwert des 5,10 Meter langen und 1,75 Meter hohen SUVs von nur 0,25 CW bei. Die Preise starten bei 82.900 Euro. Dazu kommen allerdings noch die Preise für den Akku-Satz in Höhe von 12.000 Euro (Standard Range) bzw. 21.000 Euro (Long Range). Alternativ kann man die Akkus auch mieten, dann werden monatlich 169 bzw. 289 Euro fällig.

Der neue Nio EL8

