Wertverlust beim Auto: Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Verkauf?

Der Autokauf zählt für viele Menschen zu den größten Investitionen ihres Lebens – gleich nach Immobilie und Altersvorsorge. Was viele dabei unterschätzen: Kaum etwas verliert so schnell an Wert wie ein Neuwagen. Wer den idealen Verkaufszeitpunkt wählt, kann jedoch bares Geld sparen – oder zumindest den finanziellen Verlust minimieren. Doch wann genau ist der richtige Moment, um ein Fahrzeug wieder zu verkaufen?

Was bedeutet Wertverlust überhaupt?

Der Wertverlust beschreibt die Differenz zwischen dem ursprünglichen Kaufpreis eines Fahrzeugs und dessen aktuellem Marktwert. Dieser tritt bereits im Moment der Zulassung ein – oft beträgt der Verlust schon im ersten Jahr bis zu 25 Prozent. Danach verlangsamt sich die Kurve leicht, bleibt aber dennoch kontinuierlich spürbar. Nach fünf Jahren hat ein durchschnittlicher Wagen zwischen 50 und 60 Prozent seines Neuwerts verloren.

Besonders stark betroffen sind Fahrzeuge mit hoher Ausstattung, kurzen Modellzyklen oder einer geringen Nachfrage auf dem Gebrauchtmarkt. Wer ein beliebtes, zuverlässiges Modell fährt und es gut pflegt, hat beim späteren Verkauf hingegen bessere Karten. Eine regelmäßige Wartung trägt deshalb wesentlich dazu bei, den Zustand des Fahrzeugs zu erhalten und so den Wiederverkaufswert zu verbessern.



Die „magischen“ Kilometergrenzen

Neben dem Alter eines Fahrzeugs spielt auch der Kilometerstand eine zentrale Rolle beim Wiederverkaufswert. Ab bestimmten Marken gelten bestimmte Kilometerstände als Schwellenwerte, bei deren Überschreiten der Preis deutlich sinken kann. Eine oft genannte Faustregel lautet

30.000 km: Erster großer Wertknick, besonders bei Leasingrückläufern relevant

Erster großer Wertknick, besonders bei Leasingrückläufern relevant 60.000 km : Potenzielle Kosten für neue Bremsen oder Kupplung werden einkalkuliert

: Potenzielle Kosten für neue Bremsen oder Kupplung werden einkalkuliert 100.000 km: Psychologische Grenze für viele Käufer – deutlich schlechterer Verkaufspreis





Wer also in absehbarer Zeit plant, sein Auto verkaufen zu wollen, sollte diese Schwellen im Blick behalten und den Verkauf nicht unnötig aufschieben.

Saisonale Einflüsse

Auch der Zeitpunkt im Jahr kann den Verkaufspreis beeinflussen. Typischerweise steigt die Nachfrage im Frühjahr – viele Menschen möchten mit einem neuen Fahrzeug in die warme Jahreszeit starten. Besonders Cabriolets oder SUVs mit Allradantrieb haben je nach Saison Hoch- oder Tiefphasen. Der Winter ist hingegen meist ungünstiger, insbesondere rund um die Feiertage, wenn Budgets knapp sind.

Ein Blick auf den saisonalen Rhythmus lohnt sich auch in Bezug auf Neuwagenpräsentationen. Kommt bald ein neues Modell auf den Markt, verliert das Vorgängermodell in der Regel spürbar an Wert – selbst wenn es technisch kaum Unterschiede gibt.



Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

Neben fahrzeugspezifischen Aspekten spielen auch äußere Faktoren eine Rolle. So hat sich in den letzten Jahren etwa der Gebrauchtwagenmarkt durch Lieferengpässe und Chipmangel stark verändert. Zeitweise stiegen sogar die Preise für gebrauchte Fahrzeuge – ein Novum auf dem Automarkt

Auch gesetzliche Änderungen wie die Ausweitung von Umweltzonen, das drohende Ende von Verbrennern oder die steigende Kfz-Steuer für CO₂-intensive Fahrzeuge können den Wiederverkaufswert beeinflussen. Wer frühzeitig reagiert, kann vermeiden, auf einem schwer verkäuflichen Fahrzeug sitzenzubleiben.



Privatverkauf oder professioneller Ankauf?

Ist der richtige Zeitpunkt gefunden, steht die nächste Entscheidung an: Privat verkaufen oder an einen Händler abgeben? Der Privatverkauf bringt potenziell den besseren Preis, bedeutet aber auch mehr Aufwand, Unsicherheit und rechtliche Risiken. Professionelle Fahrzeugankäufer bieten hier einen sicheren, unkomplizierten Weg – insbesondere für Menschen mit wenig Zeit oder Erfahrung.

Unabhängig vom gewählten Weg empfiehlt es sich, den Wert des Fahrzeugs vorher fundiert einzuschätzen. Der ADAC bietet hier eine kostenlose Online-Bewertung an, die als Orientierungshilfe dient.

Fazit: Timing ist bares Geld wert

Den richtigen Zeitpunkt für den Autoverkauf zu finden, ist keine exakte Wissenschaft – aber wer sich mit den wichtigsten Einflussfaktoren wie Kilometerstand, Saison, Wertverlust und Modellpolitik beschäftigt, kann deutlich bessere Preise erzielen. Ob man sein Auto verkaufen möchte, um ein neues Modell zu finanzieren oder einfach eine Umstellung der Mobilität plant – wer sich rechtzeitig informiert, profitiert am meisten.