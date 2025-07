Nissan Qashqai (2025) – Familien-SUV mit Verstand statt Show

Den aktuellen Nissan Qashqai gibt es schon seit etwa einem Jahr. Eigentlich kein Grund für uns, nun über das C-SUV zu berichten, den wir haben ihn zur Markteinführung ja ausführlich vorgestellt. Gäbe es da nicht diesen neuen Antrieb, über den man mit fug und recht sagen kann, dass er innovativ ist.

Warum? Weil hier ein Verbrenner den Strom für den E-Antrieb herstellt und an die Räder und/oder an einen 2 kWh-Akku-Satz leitet. Nissan spricht von einem seriellen Hybriden, bei dem es keine direkte Verbindung zwischen Verbrenner und Rädern gibt. Es wird auch kein Strom an der Steckdose oder an der Wallbox geladen. Der 55-Liter-Benzin-Tank speichert die für´s Fahren notwendige Energie und sorgt so für eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern. Denn der 1,5-Liter-3-Zylinder-Benzin-Motor mit einer Leistung von 158 PS (116 PS) läuft stets in einem für ihn optimalen Drehzahlband.

Nissan Qashqai (2025)

So wird die getankte Energie (Benzin) zunächst über einen Generator effizient in Strom und dann per E-Motor in Bewegung umgewandelt. Wenn man das Gaspedal dynamisch nach unten drückt, hört man, wie der Motor etwas höher dreht, aber in engen Grenzen. Dabei bleibt er vergleichsweise ruhig. Weil der e-power-Qashqai aber „nur“ über einen E-Motor angetrieben wird, entsteht für den Fahrer das von vielen geliebte Gefühl eines E-Antriebs, bei dem das komplette Drehmoment von Start weg anliegt.

Elektromobilität mit Reichweiten bis zu 1.000 Kilometern

Gedacht ist dieses Antriebssystem für Menschen, die entweder keine sinnvolle Möglichkeit haben, ihren Wagen mit Strom zu laden, weil sie etwa Laternenparker sind, oder weil sie der Infrastruktur noch nicht trauen und die bekannte „Reichweitenangst“ haben. Insofern kann das e-Power-System eine interessante Übergangstechnologie für die nächsten Jahre sein. Klar ist aber auch, es verbrennt fossile Energie und stösst entsprechend Abgase aus. Wenn auch weniger, als ein normaler Benziner. Das erkennt man auch am günstigen WLTP-Verbrauch von 5,3 Litern.

Auf unseren ersten Testfahrten lag der Verbrauch im Durchschnitt zwar mit runden 6 Litern zwar etwas darüber, das hängt naturgemäß aber auch an der Dynamik des Vortriebs. Wie bei jedem anderen Antriebssystem auch. Die 5,3 Liter je 100 Kilometer scheinen aber bei zurückhaltendem Gasfuß erreichbar und sogar unterbietbar. Auf gemütlich gefahrenen Teilstrecken haben wir 4,9 Liter geschafft. Damit liegt der E-Power-Antrieb auf dem Niveau eine Diesel-Antriebs. Damit einher geht auch sein Mehrpreis gegenüber einem ähnlich starken Benziner mit Automatikgetriebe werden etwa 2.300 Euro mehr verlangt. Also auch beim Mehrpreis, wie bei einem Diesel.

Verbrauch unter 5 Litern möglich

Klar ist aber auch, dass es keine Umweltprämie für den E-Power-Antrieb geben kann, denn er verbraucht fossile Energie und stößt – wie bereits erwähnt – lokal Abgase aus. Beim CO2 sind das vergleichsweise geringe 120 Gramm je Kilometer. Das macht ein reines E-Auto zwar nicht, deshalb gibt es aktuell die hohe Förderung von Staat und Herstellern, aber auch wenn sie lokale nicht stinken, muss doch die Frage gestellt werden, wie umweltverträglich der Strom mit dem sie fahren gewonnen worden ist. Emissionsfrei sind die E-Autos – auch wenn es immer wieder gern geschrieben wird – im Durchschnitt aber nicht.

Strom-Generator an Bord

An das Fahren mit dem Nissan Qashqai e-power gewöhnt man sich schnell. Er fährt sich einfach wie ein E-Auto. Und die Bedienung über das sogenannte E-Pedal macht nach kurzer Eingewöhnung Spaß, denn es spart die meisten Bremsvorgänge und nutzt dabei die zurückgewonnene kinetische Energie. Ansonsten ist der E-Power ein ganz normales C-SUV mit entsprechendem Raumangebot, der hohen Sitzposition und dem geräumigen Kofferraum. Wir verweisen an dieser Stelle auf unsere bereits vorliegenden Fahrberichte zum aktuellen Qashqai.

Fazit

Wer den typischen Vortrieb eines E-Autos mag, der wird auch am E-Power-Qashqai Freude haben. Die groben 2.300 Euro Aufpreis gegenüber dem Qashqai-Benziner sind angemessen, werden sich bei Vielfahrern wohl auch armortisieren. Den E-Power-Qashqai gibt es ab 41.360 Euro. Er ist bereits bestellbar. Seine Reichweite von bis zu rund 1.000 Kilometern macht ihn nicht zuletzt für Fahrer weiter Strecken interessant, die das sofort anliegende Drehmoment schätzen. Sein Handling zeigte sich auf unseren Testfahrten leicht und locker.

Nach anfänglicher Skepsis hat uns der e-Power Qashqai überzeugt. Schön ist auch, dass man kurze Strecken bei gemäßigtem Gasfuß ohne aktiven Verbrenner besonders leise zurücklegen kann. Auf dem Weg zur Batterie-elektrischen Mobilität kann dieses System in den nächsten Jahren tatsächlich eine interessante Übergangstechnologie mit großer Reichweite sein.

Technische Daten:

Nissan Qashqai Tekna+ 1,3 DIG-T Mild-Hybrid 116 kW (158 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe, 4×2

Kraftstoffart Benzin, RON 95 / Strom

Antrieb 4×2

Abgasnorm EURO 6e

Beschleunigung 0 – 100 km/h, s 7,9

Höchstgeschwindigkeit, km/h 170

Getriebeart Automatikgetriebe

Zylinder 3

Hubraum, cm³ 1.497

Max. Leistung, kW (PS) bei U/min 116 (158)

Max. Drehmoment, Nm bei U/min 330

Verdichtung Variable Verdichtung: von 8 : 1 bis 14 : 1

Antrieb Vorderradantrieb

Antriebsart e-POWER

Getriebetyp Einstufiges Getriebe

Leergewicht min./max., kg 1.604 – 1.688

Max. Zulässiges Gesamtgewicht, kg 2.180

Zulässige Anhängelast bei 12% Steigung – gebremst, kg 750

Zulässige Anhängelast bei 12% Steigung – ungebremst, kg 750

Zulässige Dachlast, kg 75

Zulässige Stützlast, kg 100

Kofferrauminhalt nach VDA-Messung – bis unter die Kofferraumabdeckung, l 479

Kofferrauminhalt nach VDA-Messung – bei umgelegten Rücksitzlehnen, l 1.415

Tankinhalt, l 55

Länge, mm 4.425

Breite ohne Außenspiegel, mm 1.835

Breite mit Außenspiegeln, mm 2.084

Höhe, mm 1.625

Radstand, mm 2.665

Min. Wendekreis, m 11,1

Energieverbrauch kombiniert, l/100 km 5,3

CO₂-Emissionen kombiniert, g/km 117 – 118

Preis ab 44.920 €