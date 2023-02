Hyundai Ioniq 5 (2023) –  Kaufen oder leasen? Fördermöglichkeiten E-Autos + Wallbox

Wir klären auf: Welche Fördermöglichkeiten gibt es im Jahr 2023 noch?

Der Hyundai Ioniq 5 scheint mit seinem kantigen Design wie aus der Zeit gefallen. Trotzdem möchte ich sein Design nicht Retro, sondern einzigartig nennen. Was keinesfalls Retro ist, ist die moderne Technik dieses 4,63 Meter langen Autos.

Hyundai Ioniq 5 (2023)

In der Basis leistet der Südkoreaner 125 kW (170 PS) und stellt ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmetern bereit. Mit seiner 58-kWh-Batterie ist eine Reichweite von bis zu 384 Kilometern möglich. In der Praxis sollte man die mögliche Fahrstrecke mit einer Ladung jedoch mit rund 100 Kilometern weniger kalkulieren. Vorausgesetzt, man geht bei Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit nicht überwiegend an die Grenzen.

Die stärkste Batterie leistet im Modelljahr 2023 nun 77,4 kWh

Unser Testwagen, der ausschließlich an den Hinterrädern angetrieben wird (Allrad ist eine Option) aus dem Modelljahr 2023 profitiert vom größeren Akku-Satz, der nun 77,4 anstatt bisher 72,6 kWh aufweist. Diesen größeren Akku bekommt man durch die Bestellung des sogenannten Technik-Pakets, mit dem der Ioniq 5 zudem – und unter anderem – eine Leistung von 229 PS generieren kann.

Dieses Paket kostet 9.159 Euro (zzgl. Mwst.). Dabei bleibt man unter der für die Förderung über den Umwelt-Bonus aktuell relevanten Schwelle von 40.000 Euro (Basispreis, netto) und bekommt vom Staat 4.500 Euro und davon noch mal die Hälfte vom Hersteller als Förderung der E-Mobilität. Vorausgesetzt, der Wagen wird noch in 2023 zugelassen. Und dann auch nur, wenn man den Wagen mindestens 24 Monate auf sich zugelassen behält. Diese Beträge und Einschränkungen gelten auch für Leasing-Verträge.

Für Gewerbebetriebe endet die Förderung aus dem Umweltbonus-Programm am 31.8.2023

Und noch eine ganz wesentliche Einschränkung gilt für gewerbliche Nutzer. Denn für sie gibt es diese Förderung nur, wenn der Wagen bis zum 31.08.2023 zugelassen werden. Danach gibt es für sie keine Förderung aus dem Umweltbonus mehr. Das ist ein krasser Einschnitt, denn ein Großteil der Neuwagenkäufer sind Gewerbebetriebe.

Dazu kommt, dass es derzeit lange Lieferfristen für die meisten E-Autos gibt, so auch für den Ioniq 5, bei dem man, so die Information von Hyundai Deutschland von heutigen Tag, derzeit mit 8 Monaten rechnen muss. Was im Klartext bedeutet, dass es für Gewerbetreibende faktisch unmöglich wird, noch ein Förderung aus dem Umweltbonus-Programm zu erhalten. Es sei denn, man findet ein passendes Lagerfahrzeug. Eine weitere Option wäre auch der Kauf eines jungen Gebrauchten, soweit er verfügbar ist. Denn er wird in 2023 noch mit 3.000 Euro vom Staat und dazu mit der Hälfte vom Hersteller gefördert. Voraussetzung, er wurde vor nicht mehr als 12 Monaten zugelassen und er hat nicht mehr als 15.000 Kilometer auf der Uhr.

Im Jahr 2024 gilt für Privatpersonen eine maximale Förderung von 3.000 Euro durch den Staat, falls der Netto-Listenpreis unter 45.000 Euro bleibt. Der Hersteller gibt wieder die Hälfte dazu. Bei einem Netto-Listenpreis des Basis-Modells, der über 45.000 Euro liegt, wird es auch für Private keine Förderung aus dem Umwelt-Bonus-Programm mehr geben.

Eine Vielzahl von Förderprogrammen

In unserem Video findet ihr zudem Infos über die Förderung der E-Autos über die Dienstwagen-Regelung, der Arbeitswege Besteuerung, der Wallbox-Förderung (siehe dazu auch unsere Tabelle der Regelungen der verschiedenen Bundesländer) und auch über die Förderung über das Programm zu Minderung der Treibhausgase (THG).

Unser Testwagen mit den 20-Zoll-Alus bringt es mit dem 77,4 kWh Akku auf eine Reichweite von bis zu 476 Kilometern. Mit 19 Zöllern wären bis zu 507 Kilometer möglich. Aber auch hier würd ich für den sorgenfreien Praxisbetrieb mit rund 100 Kilometern weniger rechnen.

Der Ioniq 5 kann, wie der Porsche Taycan (nur deutlich günstiger) die 800-Volt-Ladetechnik nutzen, durch die ein effektiveres Laden mit höherer Leistung möglich wird. Hyundai gibt an, dass man mit bis zu 350 kW laden kann, aber faktisch sind 270 kW die Grenze. So soll man in knapp 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent der Ladekapazität kommen. Was im Vergleich richtig schnell ist. Vorausgesetzt, so hohe Ladeleistungen sind am Ort verfügbar. Diese kurze Ladedauer ist auch möglich, weil der Akku-Satz im Hyundai Ioniq 5 (seit dem Modelljahr 2023 serienmäßig) durch eine Erwärmung für den Ladeprozess vorkonditioniert wird.

Ganz ohne Zeitverlust und deutlich günstiger (die Stromtarife an den Schnell-Lade-Säulen kosten inzwischen 70 Cent bis über einen Euro je kWh) kann man zuhause an seiner privaten Wallbox laden. Wer eine 3-phasige Wallbox kauft (Der-Autotester hat sich für den Enector von Kostal entschieden), die mit bis zu 11 kW laden kann, der schafft eine volle Ladung (0 auf 100 %) in knapp 7,5 Stunden, also locker über Nacht. In unseren Augen die beste Lademöglichkeit, soweit man mit so aufgenommen Energie weit genug kommt, ansonsten muss man unterwegs zuladen.

Übrigens: Der Ioniq 5 kann zwar auch Wallboxen nutzen, die 22 kW bereitstellen, aber dadurch verkürzt sich seine Ladedauer bei diesem Modell nicht.

Fazit

Der Ioniq 5 ist aktuell in unseren Augen eines der besten E-Autos, das aufgrund seiner Größe, Reichweite und Lade-Technik als Hauptauto verwendbar ist. Das gleiche gilt für sein Schwester-Modell, den Kia EV6. Es glänzt zudem mit sehr langer Garantie und weitgehend intuitiver Bedienbarkeit. Der-Autotester reckt seinen Daumen deutlich nach oben.

Technische Daten:

Hyundai IONIQ 5 Standard Range 58 kWh (170 PS) Electric

Kraftstoffart Elektrizität

Beschleunigung 0 – 100 km/h 8.5 s

Höchstgeschwindigkeit 185 km/h

Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) 10.8 kg/PS, 92.9 PS/Tonne

Bezogenes Drehmoment 5.2 kg/Nm, 191.3 Nm/Tonne

Brutto-Batteriekapazität: 77,4 kWh

Batteriespannung 522.7 V

Batteriespeicher-technologie Lithium-Polymer (LiPo)

Еlektrische Reichweite (WLTP) 487 km

Stromverbrauch (WLTP) 16.7 kWh/100 km

Elektromotor 1

Elektrische Leistung 170 PS

Elektrisches Drehmoment 350 Nm

Systemleistung 170 PS

Systemdrehmoment 350 Nm

Leergewicht 1830-1910 kg

Zul. Gesamtgewicht 2370 kg

Höchstzulässige Nutzlast 460-540 kg

Kofferraumvolumen Min. 527 l/Max. 1587 l

Zul. Dachlast 80 kg

Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung 750 kg

Zul. Anhängerlast ungebremst 750 kg

Zul. Stützlast 100 kg

Länge 4635 mm/Breite 1890 mm/Höhe 1605 mm

Radstand 3000 mm

Bodenfreiheit 160 mm

Wendekreis 11.98 m



