Polestar 3 Long Range Single Motor (2025)- das E-Segment-SUV für Reichweiten-Jäger | In Polestar In Fahrberichte | Von Von Dr. Friedbert Weizenecker

Mit dem Polestar 3 hat das schwedische Unternehmen ein elegant gezeichnetes Elektro-SUV mit enormer Leistung und großer Reichweite gebracht. Mittlerweile fertigt Polestar den 3er nicht allein in China, sondern auch im US-amerikanischen South Carolina, weil man erwartet hat, dort Verkaufserfolge feiern zu können, die bislang jedoch ausbleiben.

Polestar 3 Longe Range Single Motor

Schon bisher nutzte der Polestar 3 einen Akku-Satz mit 111 kWh Kapazität. Geladen kann aber nur im 400 Volt werden. Neben dem flüssigkeitsgekühlten Lithium-Ionen-Akku sorgte schon bisher eine ausgeklügelte Aerodynamik für eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern nach WLTP.

Nun legt die schwedische Marke mit ihrem chinesischen Eigentümer (Geely) nach und bringt eine Antriebsvariante auf den Markt, die bis zu 290 PS leisten kann und die ausschließlich den Hinterrädern angetrieben wird. So entsteht eine beachtliche, kombinierte WLTP-Reichweite von 706 Kilometern. Damit reicht das E-Segment SUV ähnliche Reichweitenwerte, wie ein Benziner, wobei die Reiseunterbrechnung fürs Laden zwar etwas länger dauert, aber wer solche Strecken zurücklegt, macht sinnvollerweise ohnehin eine etwas längere Pause, um wieder fit zu werden.

Der 4,90 Meter lange und 1,62 Meter hohe und 1,6 Tonnen schwere Polestar 3 kann seine Akkus in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent Füllstand bringen, das sind grob zwischen 450 und 490 Kilometer. An einer Wallbox ist ein komplett leerer Akku-Satz nach 11 Stunden wieder voll. Wir konnten die neue Variante auf den Straßen der Lüneburger Heide bereits ausführlich unter die Lupe nehmen.

Bis zu 706 Kilometer Reichweite

Die Leistungsdaten des Polestar 3 Single Long Range erlauben das Ziehen von Anhängern mit einem Gewicht von bis zu 1.500 Kilo (bei umgeklappten Rücksitzlehnen. Zwischen 484 und 1.411 Liter können im Gepäckraum untergebracht werden, das ist kein Spitzenwert, aber ok. In 7,8 Sekunden erlaubt diese Polestar 3 Variante den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100. Bei 180 Stundenkilometern wird die maximale Geschwindigkeit begrenzt.

Für die Ausgestaltung der Fahrgastzelle hat sich Polestar zur Nachhaltigkeit bekannt und Materialien wie „bio-attributed Microtech“, tierschutzzertifiziertes Leder (wie im Testwagen verbaut) und Wollbezüge mit Ursprungszeugnis gewählt. Die Haptik der Materialien ist dabei in meinen Augen tendenziell wie bei anderen Premium-Fahrzeugen. Die Sitzposition lässt sich dank der mehrfach verstellbaren Sitze individuell verschieben. Angenehm find eich auf längerer Fahrt die individuell einstellbare Massage-Funktion.

Das sportliche Lenkrad liegt gut in der Hand. Vorn steht viel Raum zur Verfügung, hinten hängt es von der Größe von Fahrer und Beifahrer ab. Wenn sie ihre Sitze weit nach hinten schieben und ihn weit nach unten einstellen, wird es hinten unangenehm. Bei etwa 1,90 Meter Körpergröße stößt man hinten mit dem Kopf an die Deckenverkleidung. Bei starker Sonneneinstrahlung schützt das serienmäßige Panoramadach nach meinem Empfinden nicht ausreichend gegen die Sonne. Polestar bietet aber gegen Aufpreis einen zusätzlichen Schutz an. Das Glasdach ist beim Polestar 3 kein mono-chromes.

Nur 2 Jahre Garantie

Der Polestar 3, der auf einer Volvo Plattform baut, in der Single Longe Range Variante zeigt eine harmonische Gesamtabstimmung. Die Lenkung hat eine angenehme Spreizung zwischen leichtgängig und angenehm straff. Das SUV ist zwar sportlich abgestimmt, aber ein Sportwagen möchte er nicht sein, obwohl seine 290 PS ihn wirklich ausreichend dynamisch sein lassen. Trotz seines relativ hohen Gewichts verhält sich der 3er auch in schnell gefahrenen Kurven souverän, obwohl er gegenüber den Allrad-Varianten kein serienmäßige Luftfahrwerk mitbringt, sondern ein klassisches Fahrwerk.

Schwedisch kühles Design

Die umfangreich vorhandenen Assistenten verrichten ihre Arbeit ordentlich. Der adaptive Tempomat mit Spur-Führung navigiert selbst in Baustellensituationen in der Regel zuverlässig, wobei die auf Google Maps basierende Software noch einige Fehler aufweist (was man nicht Polestar zuschreiben kann). Die fehlende Einstellung für den Abstand zum Vordermann kann man indes nicht nachvollziehen. Wie man den ACC einstellt, erschließt sich leider nicht intuitiv. Wir sind mit Versuch und Irrtum schließlich zum Ziel gekommen.

Seit seiner Markteinführung wurden 12 Over-the-Air-Updates eingespielt, die teilweise auch zusätzliche Funktionen gebracht haben. So gibt es beim Audiosystem von Bowers & Wilkins mit seinen 25 Lautsprechern, 3-D-Surround-Sound mit Dolby-Atmos-Funktion nun auch eine spezielle Sound-Funktion, die man „Abbey Road nennt. Ein herausragender Klang sei diesem System gern attestiert.

https://youtu.be/kXYUn4xAzoM?si=oLUCB2ZP6r0HqTyV

Fazit

Noch bis zum 30. September gibt es den Polestar 3 Single Long Range zu einem Preis ab 74.500 Euro (danach wohl 4.000 Euro mehr). Wer lieber least, der ist ab etwa 800 Euro im Monat dabei. Aus meiner Sicht überraschend ist die vergleichsweise kurze Garantiedauer von 2 Jahren. Wenn man relativ neu auf dem Markt ist und Vertrauen in die Marke und ihre Qualität aufbauen möchte, wäre eine längere Garantie hier ein probates Mittel.

Für Nutzer, die eine hohe Reichweite in Kombination mit Komfort und Stauraum zu schätzen wissen, könnte der Polestar 3 Single Long Range ein interessantes Angebot sein, das ein Alleinauto in der Familie sein kann. Mir gefällt sein Design innen wie außen. Auch das ist für mich wichtig, weil ich mein Auto ja nahezu täglich vor Augen habe.

P.S.: Wohl im September wird Polestar ein ein weiteres Modell vorstellen. Der Polestar 5 wird ein kompaktes SUV sein. Wir sind schon gespannt, denn in diesem Segment werden relativ große Stückzahlen verkauft, mit denen Polestar bei einem Erfolg deutlich sichtbarer auf unseren Straßen werden könnte.

https://youtu.be/JbyVnB9TFeE?si=Pl9bxseNmznFmhTs

Technische Daten – Polestar 3 Long Range Single Motor

Antrieb:

• Motor: Permanenterregter Synchronmotor (Heckantrieb)

• Leistung: ca. 220 kW (299 PS)

• Drehmoment: ca. 490 Nm

• 0–100 km/h: ca. 7,8 Sekunden

• Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (elektronisch begrenzt)

⸻

Batterie & Reichweite:

• Batteriekapazität (brutto): 111 kWh

• Batteriekapazität (netto): ca. 107 kWh

• Reichweite (WLTP): up to 706 km

• Verbrauch (WLTP): ca. 17,6–20,3 kWh/100 km

⸻

Laden:

• AC-Laden: bis zu 11 kW (dreiphasig) 0-100 % in 11 Stunden

• DC-Schnellladen: bis zu 250 kW

→ 10–80 % in ca. 30 Minuten

• Plug & Charge: serienmäßig

• V2G (Vehicle-to-Grid): vorbereitet

⸻

Maße & Gewicht:

• Länge: 4.900 mm

• Breite (ohne Spiegel): 1.936 mm

• Höhe: 1.627 mm

• Radstand: 2.985 mm

• Leergewicht: ca. 2.600 kg

• Zuladung: ca. 500 kg

• Anhängerlast (gebremst): 1.500 kg

• Frunk: ja (klein)

• Kofferraumvolumen: ca. 484 l (bis über 1.411 l umgeklappt)

⸻

Innenraum & Technik:

• Android Automotive OS mit Google-Integration

• 12,3”-Fahrerdisplay + 14,5”-Touchscreen

• Pilot Pack & Plus Pack serienmäßig bei vielen Märkten

• 21- oder 22-Zoll-Räder je nach Ausstattung

• Wärmepumpe serienmäßig

• Assistenzsysteme auf hohem Niveau (Pilot Assist, Pixel-LEDs, etc.)

⸻

Preis:

-ab 74.900 Euro (Deutschland)

-ab 79.800 Euro (Österreich)

-ab 78.800 CHF (Schweiz)

Voraussichtliche Erst-Lieferung: November–Dezember 2025