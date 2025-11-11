Neuer Alfa Romeo Tonale: Preise stehen fest

Alfa Romeo öffnet die Bestellbücher für den neuen Tonale. Das überarbeitete Kompakt-SUV startet mit geschärftem Design, verfeinertem Innenraum und einer breiten Auswahl an Antrieben – Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid und ab dem ersten Quartal 2026 auch Diesel.

Die Preise beginnen bei 41.400 Euro für den Tonale Ibrida (129 kW/175 PS). Zum Marktstart ist außerdem die exklusive Launch-Edition „Sport Speciale“ erhältlich, die mit allen drei Motorvarianten konfigurierbar ist.

Das Modell bietet unter anderem ein neues Infotainmentsystem mit 12,3-Zoll-Zentraldisplay, hochwertige Materialien, belüftete Sitze sowie optionale Harman-Kardon-Audioanlage.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Preisübersicht: