Dethleffs Globetrail 590 C – Neuer Camper-Van auf Ford-Basis

Dethleffs Neuheiten 2023

Traditionsgemäß stellen die Hersteller von Reisemobilen ihre Neuheiten im Sommer dem Fachpublikum vor, was für das nächste Modelljahr im Köcher ist. So jüngst bei Dethleffs, dem Allgäuer Reisemobil- und Caravanbauer, der längst zur Hymer-Gruppe gehört.

Die Neuheitenschwerpunkte bei Dethleffs liegen für das kommende Jahr im Segment der Camper-Vans, die mit den kompakten Abmessungen und der damit verbundenen Alltagstauglichkeit ein immer bedeutenderes Segment im Markt der Reisemobile darstellt. Rund die Hälfte des Reisemobilmarktes werde inzwischen von den Camper-Vans beansprucht, so Dethelffs.



Globetrail 590 C auf Ford-Basis

Eine spannende Neuheit ist der Dethleffs Globetrail 590 C, der im Grundriss wandlungsfähig und damit auf verschiedenen Bedarf anpassbar ist. Auf sechs Metern Außenlänge bietet er vorn eine Sitzgruppe mit einer Bank für Zwei und bequemen, drehbaren Fahrer- und Beifahrersitzen. Die Küche findet sich in Fahrtrichtung rechts, so lassen sich bei geöffneter Schiebetür die Küchenschubladen auch von außen bedienen. Kluge und praktische Lösung. Der verwendeten Kompressor-Kühlschrank verfügt über ein Fassungsvermögen von 84 Litern.



Variables Badezimmer

Der eigentliche Clou aber ist das variabel veränderbare Bad und der Schlafbereich. Je nach Bedarf lässt sich, mit wenigen Handgriffen, das sogenannte Comfort-Bad nämlich zu einer, im Vergleich zur Größe des Vans, außergewöhnlich großen Grundfläche erweitern. So bietet es Duschvergnügen fast wie Zuhause. Um das zu erreichen, kommt eine Schwenkwand in Milchglas-Optik zum Einsatz. Nach dem „Umbau“ misst die Duschwanne eine Grundfläche von 87 x 47 Zentimetern. Zudem verfügt das Bad über eine Stehhöhe von 194 Zentimetern, damit auch größere Personen ausreichend Kopffreiheit haben. Das Fenster im Bad und die ausziehbare Brause erhöhen den Komfort. Die Dusch-Brause kann auch draußen genutzt werden.

Das Bett wird in diesem Zusammenhang mal schmäler, mal breiter, für den Transport von Gegenständen kann es auch ganz verschwinden. Weiter verfügt dieser Van über einen Doppelboden, in dem sämtliche Leitungen und Rohre frostsicher verlegt sind, dadurch werden Stolperfallen vermieden.

Wilfried Leupolz



Für den Globetrail 590 C nutzt Dethleffs den Ford Transit Hochdach-Kastenwagen mit Frontantrieb. Die Basis-Motorisierung mit ihren 2 Litern Hubraum leistet bis zu 96 kW (130 PS). Serienausstattung sind ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe, Tempomat, Fahrerairbag, ESP, Berganfahr-Assistent, Traktionskontrolle, Sicherheits-Bremsassistent, zusätzliche eine Seitenwindunterstützung und eine Anhängerstabilitätskontrolle. Als aufpreispflichtige Option wird eine 125 kW (170 PS) starke Motorisierung angeboten. Beide Antriebe sind auch mit einem Automatikgetriebe (gegen Mehrpreis) kombinierbar.

Bereits ab Juli bestellbar

Schon in Kürze (Juli 2022) soll der in seiner Basis gut ausgestattete Dethleffs Globetrail 590 C bestellbar sein. Mindestens 59.000 Euro sollten geneigte Käufer locker machen können. Gerade nicht so viel auf der hohen Kante? Dann kann Leasing eine Option sein.

Fotos: Wilfried Leupolz und Dethleffs

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren