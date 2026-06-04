



Was für eine Rakete. Allerdings im Kleid einer Postkutsche. Wären da nicht die grell-gelben Elemente, der Kia EV6 GT würde von außen glatt als Allerweltsauto durchgehen. Nicht, dass mir dieses Design nicht gefallen würde. Aber nach 609 PS – mit Launch control sogar 650 PS – sieht diese E-Power-Maschine nun mal nicht aus.



Ein Italiener würde sich hier kaum zum begeisterten begeisterten Ausrufe „Bella Macchina“ bemüßigt fühlen. Auch wenn die Beschleunigungswerte des Koreaners durchaus an einen heiss-röhrenden Roten aus Maranello heranreichen. In 3,7 Sekunden ist aus dem Stand Tempo 100 erreicht. Erst bei 260 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig.



Zur Leistung gehört unweigerlich auch der Verbrauch. Kia gibt als kombinierten WLTP Verbrauch knappe 21 kWh je 100 Kilometer an. Der Akku hat eine Kapazität von 84 kWh, daraus ergibt sich eine Reichweite von etwa 450 Kilometern. Auf der Autobahn nimmt der GT nahezu 25 kWh je 100 Kilometer. Entsprechend gestern es dann mit der Reichweite runter. Realistisch würde ich nach unserem Alltagstest von einer nutzbaren Reichweite von etwa 350 Kilometern im Schnitt ausgehen.

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Um den Akku wieder voll zu kriegen, kann er an DC Schnell-Ladesäulen mit bis zu 258 kW geladen werden, so dauert dieser Prozess im besten fall etwa 35 Minuten. Zuhause an einer 11 kW Wallbox (Wechselstrom) braucht es runde 7,5 Stunden, also über Nacht.



Das alles sind schlichten Daten bzw. Messwerte, aber unsere Emotionen wollen mehr als nur Fakten. Sicher, unser 4,70 Meter langer Kia möchte nicht primär mit Emotionen punkten, denn er stellt – im Unterschied zu einem Ferrari – einen Strauß von Werten zusammen, der seinesgleichen sucht. Allerdings – wie langweilig – zu einem bezahlbaren Preis. An den oft zitierten Veblen-Effekt (was das ist ? … gern die KI fragen) ist hier nicht im Ansatz zu denken.



Trotz einer gewissen Preiswürdigkeit wollen auch 70.000 Euro erst mal auf den Tisch geblättert sein. Wem das fremd klingt, der könnte sich mit einem günstigen Leasing-Angebot (ab etwa 550 euro pro Monat) anfreunden, und dabei noch den Vorteil haben, die heute schwer vorauszusehenden Restwert für ein solches E-Auto aus dem eigenen Risiko nehmen. Das wäre sogar unser gut gemeinter Tipp für geneigte Käufer, denn im Unterschied zu Verbrenner-getriebenen Automobilen, sehen wir für die Reichweite von E-Autos Luft nach oben, was die Preise für ältere E-Kutschen belasten dürfte.



Unser Fazit:





Nach dem rund zwei-wöchigen Alltagstest mit dem Kia EV6 GT: Er ist groß, bietet fett Raum für alles was die Familie benötigt und dazu Fahrwerte, die man früher mit reinen Sportwagen in Verbindung gebracht hat. Trotzdem ist das Fahrwerk sportlich-komfortabel abgestimmt. Das Design des Koreaners empfinden wir indes gediegen. Wer Understatement mag, der kann sich hier Zuhause fühlen. Dazu kommt ein relativ günstiger Preis und die im Vergleich lange Garantie. Dazu zeigt der EV6 eine Qualitätsanmutung, die sich mehr als sehen lassen kann, auch wenn die deutschen Premium-Marken hier die Nase noch immer vorn haben. Der Preis ist bei ihnen aber auch deutlich höher und die im Preis inbegriffene Garantiedauer viel kürzer.







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Technische Daten – Kia EV6 GT (2026)

Leistung 448 kW (609 PS) Drehmoment 740 Nm Antrieb Allradantrieb (Dual-Motor) Beschleunigung (\(0-100\text{ km/h}\)) 3,5 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 260 km/h Batteriekapazität (netto) 80,0 kWh Reichweite (WLTP) ca. 424 km Max. Ladeleistung (DC) Bis zu 240 kW (10-80 % in ca. 18 Minuten) Verbrauch (kombiniert) ca. 20,6 – 20,9 kWh/100 km

Preis: ab 70.000 Euro









