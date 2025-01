CMT 2025 – Dethleffs Hero im Comic-Stil

Ein echter Blickfang erwartet die Besucher der Caravaning- und Urlaubsmesse CMT 2025: Dethleffs und das Erwin Hymer Center Bad Waldsee präsentieren den „Dethleffs Hero – Perform my Journey“. Das Art-Car-Projekt will mit einem auffälligen Comic-Superhelden-Design neue Maßstäbe für Individualität bei Reisemobilen setzen. Die Enthüllung fand am heutigen Samstag im Eingangsbereich Ost der Messe Stuttgart statt.

Der Dethleffs Globetrail 600 DR Performance auf Basis des VW Crafter wurde von Art-Car-Künstler Alexander Bloch gestaltet. Seine unverwechselbare Lackierung kombiniert Helden-Motive, Geo-Koordinaten und kräftige Farben, die den Camper Van zu einem echten Kunstobjekt machen. Die Botschaft: Reisemobile können genauso individuell sein wie ihre Besitzer.

Das Unikat wird zunächst auf Messen und Events ausgestellt und steht später zum Verkauf. Eine Erweiterung der „Hero“-Reihe sei bei entsprechender Nachfrage bereits angedacht.

