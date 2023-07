Wasserstoffautos vs. Elektroautos – wie sieht die Zukunft der Mobilität aus? 

Klar ist, dass die Zukunft in Deutschland deutlich nachhaltiger und umweltfreundlicher gestaltet werden soll. Dazu gehört auch der Wechsel auf Fahrzeuge mit nachhaltigen Antriebsmodellen. Neben dem konventionellen Verbrennermotor gibt es mittlerweile auch andere alternative Technologien für den Antrieb im Verkehrssektor. Wasserstoffautos und Elektroautos gehören demnach zu den Schlagwörtern, wenn man an die Mobilität der Zukunft denkt? Doch welche der beiden Technologien wird sich langfristig durchsetzen? Und wo liegen die Vorteile?



Der Ausbau für E-Ladestationen in Deutschland geht weiter voran. Demnach soll die Infrastruktur für Ladesäulen hierzulande weiter ausgebaut werden. Doch Wasserstoff lässt sich immer häufiger an Tankstellen finden. Dabei handelt es sich bei Wasserstoffautos grundsätzlich auch um Elektroautos. Denn die mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeuge verfügen auch über einen Elektromotor. Einzig der Kraftstoff für den Antrieb unterscheidet sich. Während Elektrofahrzeuge mit Strom in einem Akku speichern, benötigen Wasserstoffautos eine Brennzelle, welche Wasserstoff zu klimafreundlichen Wasserdampf-Abgas umwandelt. So oder so wird der Verbrenner auf Deutschlands Straßen verschwinden. Durch ein neues Gesetz dürfen ab dem Jahr 2035 keine neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zugelassen werden, so dass spätestens im Jahr 2050 die endgültige Wende bei der Fahrzeugmobilität vollzogen wurde. Viele Autofahrer fragen sich jedoch aktuell, welche der beiden Technologien die Nase vorn haben wird. Wir haben einen Vergleich von Elektroautos und Wasserstoffautos gemacht und verraten Ihnen, welcher Antrieb wohl in Zukunft das Rennen machen wird.

Elektroautos sind bei der Energiebilanz klar im Vorteil



Zwar müssen Autofahrer derzeit das Aus für die E-Auto Prämie beklagen, doch bieten elektrobetriebene Fahrzeuge weiterhin deutlich mehr Vorteile als Wasserstoffautos. Denn die Weiterentwicklung der Elektrotechnologie und die Fortschritte bei der Digitalisierung haben den Elektroantrieb und den Akku deutlich verbessert. Der digitale Wandel ist heutzutage in vielen Bereichen des Alltags zu spüren. Virtuelle Angebote wie LeoVegas gehören zum heutigen Zeitgeist genauso wie das Wohnen in einem Smarthome oder der Gebrauch intelligenter Fahrzeuge. Die Weiterentwicklung und die Fortschritte in der Digitalisierung haben auch dem Markt für Elektroautos Aufschwung verliehen. Im Vergleich zu den ersten E-Autos sind die heutigen Modelle deutlich leistungsfähiger und mit deutlich mehr Technik ausgestattet. Demnach werden Fahrer in den modernen E-Autos bei plötzlich eintretender Müdigkeit gewarnt und erhalten durch Bremsassistenten mehr Sicherheit auf der Straße. Elektroautos sind zudem deutlich effizienter, so dass mehr als 70 Prozent der Energie tatsächlich in Antriebsleistung umgewandelt werden kann. Bei Wasserstoffautos beträgt dieser Anteil lediglich 20 Prozent. Außerdem benötigen Wasserstoffautos im Vergleich das dreifache der Energie, so dass E-Autos deutlich klimafreundlicher sind.

Wasserstoffautos punkten bei der Reichweite



Zwar benötigen Wasserstoffautos ebenfalls Strom zur Antriebsleistung, doch unterscheidet sich die Reichweite im Vergleich zu E-Autos enorm. Viele Wasserstoffautos kommen auf eine Reichweite von 500 bis 800 Kilometern, wohingegen die meisten E-Autos nicht einmal die 400 Kilometer-Markt erreichen. Abhängig von der Motorleistung und dem Fahrzeuggewicht sind E-Autos demnach deutlich unpraktischer für Langstreckenfahrten. Die Entwickler von E-Autos arbeiten weiter an diesem Problem, so dass Experten davon ausgehen, dass durch neue Hochleistungsakkus die Reichweitenstärke von E-Autos verbessert werden kann. Zwar bieten Wasserstoffautos derzeit noch über mehr Reichweite. Doch ist es für Besitzer eines Wasserstoffautos deutlich schwerer, für ein Nachtanken zu sorgen. Denn immer noch gibt zu wenig Wasserstofftankstellen, so der umweltfreundliche Kraftstoff nicht für alle Menschen jederzeit zugänglich ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren