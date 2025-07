Subaru kündigt drei vollelektrische Modelle ab 2026 an! | In Subaru In News | Von Von Redaktion/cwe

Subaru will drei neue vollelektrische Modelle in Europa einführen. Diese Modelle sind der Subaru Solterra, der Subaru Uncharted und der Subaru E-Outback. Alle drei Fahrzeuge ergänzen die Boxer-Modelle von Subaru und werden als lokal abgasfreie Alternativen angeboten. Sie basieren auf der neu entwickelten e-Subaru Global Platform, die mehr Leistung, eine größere Reichweite und schnellere Ladezeiten bieten soll.

Die neue Plattform soll es Subaru ermöglichen, die Erwartungen der modernen Käufer zu erfüllen, indem sie den typischen Allradantrieb (S-AWD) für das E-Fahrzeug-Zeitalter überarbeitet hat. Das softwaregesteuerte AWD-System passt die Drehmomentverteilung intuitiv an, was zu einer verbesserten Sicherheit, mehr Drehmoment, höherer Präzision bei der Straßenlage und einer verfeinerten Geländegängigkeit führen soll.

Zudem wurden zwei Versionen mit Frontantrieb (FWD) entwickelt, um die Bedürfnisse der Kunden nach größerer Reichweite und Erschwinglichkeit zu erfüllen, ohne auf die Subaru-Kernwerte Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Fahrspaß zu verzichten. Die langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Fahrzeugen mit niedrigem Schwerpunkt, die von der Luft- und Raumfahrt bis hin zu PKW mit symmetrischem Allradantrieb reicht, fließt in die Vorteile der EV-Technologie ein, insbesondere in Bezug auf Stabilität, Handling und Bremsleistung. Alle drei Modelle verfügen über größere Batterien, stärkere Motoren, eine erweiterte Reichweite, schnellere Ladezeiten und eine höhere Anhängelast.

Der Subaru Solterra kehrt mit deutlichen Verbesserungen zurück. Er bietet eine Leistung von 252 kW (338 PS), beschleunigt in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, und erreicht eine Reichweite von über 500 km dank einer größeren Batterie mit 73,1 kWh. Zudem lässt sich der Solterra bei -10 °C in 30 Minuten auf 80 % aufladen und verfügt über eine modernisierte Optik sowie ein neues Innenraumdesign.

Der Subaru Uncharted ist das erste vollelektrische Kompakt-SUV der Marke und richtet sich an Outdoor- und Performance-Enthusiasten. Er verbindet Robustheit mit Agilität und ist in verschiedenen Varianten erhältlich, darunter ein AWD-Dual-Motor-Modell mit 470 km Reichweite, ein Long-Range-FWD mit 585 km sowie ein Einstiegsmodell mit FWD und 445 km Reichweite. Das Design ist speziell entwickelt, mit einem quadratischen Lenkrad, kabellosen Ladegeräten und einem 14-Zoll-Infotainment-Display.

Der Subaru E-Outback, inspiriert vom 30-jährigen Erbe des gleichnamigen Modells, ist das größte Modell der EV-Generation. Mit einer Leistung von 280 kW (375 PS), einer Reichweite von über 450 km und einer Beschleunigung in 4,4 Sekunden ist er für Abenteuer gebaut und bietet Subaru-typische Geländefähigkeiten wie den symmetrischen Allradantrieb, eine Bodenfreiheit von 210 mm und den dualen X-MODE. Das Modell weisst zudem hohe Geräumigkeit, robuste Optik und ausgefeilte Sicherheitsfunktionen vor.

In Österreich und Deutschland werden die Neuen im Modelljahr 2026 erhältlich sein, wobei der Solterra und der Uncharted erst ab Frühjahr 2026 verfügbar sein werden.

Fotos: Subaru