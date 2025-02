Subaru Forester 2025

Der neue Subaru Forester (6. Generation) – mit überarbeitetem Design, effizientem Mildhybrid-Boxermotor und innovativen Assistenzsystemen bleibt er der ideale Begleiter für jede Straße? Ist er der beste Forester aller Zeiten? Finde es heraus! Schaut einfach unser Video … da findet Ihr Antworten!

Kurz gefasst:

Angetrieben wird der Subaru Forester von einem 2,0-Liter-Boxermotor mit 136 PS, unterstützt durch ein Mildhybrid-System. Die Kraftübertragung erfolgt über eine stufenlose Lineartronic-Automatik in Kombination mit dem symmetrischen Allradantrieb, was für eine verbesserte Traktion und Stabilität sorgt – auch abseits befestigter Straßen. Im Innenraum wurden die Vordersitze neu gestaltet, um den Komfort zu erhöhen, und die Geräuschisolierung verbessert, um Fahrgeräusche zu minimieren. Das Infotainmentsystem verfügt über einen 11,6-Zoll-Touchscreen und unterstützt kabelloses Apple CarPlay sowie Android Auto. In Sachen Sicherheit setzt Subaru auf das erweiterte EyeSight-System mit insgesamt 15 Assistenzfunktionen, darunter fünf neue Features, die für noch mehr Sicherheit sorgen. Die Anhängelast wurde auf 1,9 Tonnen erhöht. Der neue Forester wird in vier Ausstattungslinien angeboten, und die Preise beginnen bei 40.490 Euro.

