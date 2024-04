Gleich drei Subaru Sondereditionen | In Subaru In News | Von Von Redaktion/cwe

Subaru bringt drei Sondereditionen auf den Markt. Neben dem Forester Edition Exclusive Cross“ wird der Allradklassiker erstmals in der eleganten „Edition Black Platinum“ angeboten, die schwarze Akzente mit Vollausstattung verbindet. Komplettiert wird das Trio vom großen Outback „Edition Platinum Cross “ im sportlich-robusten Design.

Edition Exclusive Cross

Orangefarbene und schwarze Akzente verleihen dem SUV bereits im Stand mehr Dynamik. Während Kunststoffblenden an Front, Heck und Seite sowie die Dachreling eine orange-schwarze Farbkombination aufweisen, sind Außenspiegel und die speziellen Nebelscheinwerfer in Schwarz eingefasst. Auch die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in „Dark Metallic“ tragen zum sportlichen Gesamteindruck bei.

Im Innenraum wartet das Sondermodell mit orange eingefassten Cockpit-Rundinstrumenten sowie schwarz-anthrazitfarbenen Interieurleisten auf. Orangefarbene Kontrastnähte finden sich an Lederlenkrad und -schalthebel, Mittelkonsole sowie Türverkleidung.

Edition Black Platinum

Neben 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in glänzendem Dunkelgrau sind Außenspiegel, Dachreling und Nebelscheinwerfer-Einfassungen sowie die Kunststoffblenden an Front, Heck und Seite in Schwarz gehalten. Das Sondermodell basiert auf der Topausstattung „Platinum“. Beide Editionen werden wie alle Forester von einem 110 kW/150 PS starken 2,0-Liter-Boxermotor angetrieben, der serienmäßig mit einem Mildhybridsystem kombiniert ist.

Edition Platinum Cross

Das Sondermodell ist in exklusivem „Geyser Blue“ lackiert.Die Dachreling ist in Schwarz-Grün gehalten, die schwarze seitliche Kunststoffblende ziert ein grüner Outback-Schriftzug. Die Blenden an Front und Heck sind dagegen genauso vollkommen in Schwarz gehalten wie Dachspoiler, Frontgrill, Außenspiegelkappen und Nebelscheinwerfer-Einfassungen.

Aufbauend auf der höchsten Ausstattungslinie „Platinum“, sind außerdem ein Audio- und Infotainmentsystem von Harman/Kardon mit 11,6-Zoll-Touchscreen und zehn Lautsprechern, ein elektrisches Glasschiebedach, Nappaledersitze und ein Lederlenkrad an Bord. Den Vortrieb der Outback Edition übernimmt der bewährte Boxerbenziner, der aus 2,5 Litern Hubraum 124 kW/169 PS und 252 Nm Drehmoment entwickelt.

Titelfoto: Subaru

Die Preise der Editionsmodelle im Überblick

Modell LeistungkW/PS Preise

(UVP inkl. 19% MwSt.) Forester 2.0ie EDITION EXCLUSIVE CROSS 110 kW/150 PS ab 44.390 Euro Forester 2.0ie EDITION BLACK PLATINUM 110 kW/150 PS ab 46.450 Euro Outback 2.5i EDITION PLATINUM CROSS 124 kW/169 PS ab 48.840 Euro