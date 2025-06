In diesem Video nehmen wir den Selbstlader-Hybrid des neuen Honda Jazz Advance Sport (2025) unter die Lupe. Er produziert den Strom für seinen E-Antrieb selbst – ganz ohne externe Ladekabel. Dazu nutzt er jede Menge Technik, das Ergebnis ist besonders sparsames Fahren in der Stadt. Sein Verbrauch auf der Autobahn bleibt vergleichsweise hoch.

Key-Facts im Überblick

• e:HEV-Hybrid (1.5 l Benziner + 2 E-Motoren, 90 kW Systemleistung)

• Kein Laden nötig – Energie-Rückgewinnung beim Bremsen

• „Magic Seats“: Fondpolster hochklappbar & Lehnen flach umklappbar → bis zu 1 203 l Ladevolumen

• Advance Sport: sportlicher Look, direkteres Gaspedal-Mapping & spezielles Fahrwerk-Tuning

• Verbrauch Praxis: 4,5–5,0 l/100 km (Mix Stadt/Land)

• Safety Sense: ACC, Spurhalte-Assistent, Notbremsung u. v. m.

Warum der Honda Jazz mehr ist als nur ein Kleinwagen

Trotz kompakter Außenmaße bietet der Jazz vorne wie hinten überraschend viel Kopf- und Beinfreiheit – bestens geeignet für Familien oder alle, die einfach gern viel Raum auf kleiner Fläche wollen. Die „Magic Seats“ verwandeln den Innenraum in Sekunden vom Fünfsitzer in einen Minivan, der so zum Fahrrad-Transporter oder zum praktischen Umzugshelfer wird. So ist der Honda Jazz auch Erstwagentauglich.