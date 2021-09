Buchtipp: Der Verkehr sind wir -Umdenken für die Mobilität der Zukunft

Der Straßenverkehr bewegt uns alle

Neuerscheinung im HUSS-VERLAG zeigt, wie wir gemeinsam eine neue Mobilität gestalten können

Zum Buchinhalt:

Es sind nicht immer nur die Anderen, auch wenn das so schön einfach wäre. Wenn wir im Stau stehen, sind wir selbst Teil des Problems. WIR sind der Stau, so der Grundtenor des gerade im HUSS-VERLAG erschienenen Buches. In „Der Verkehr sind wir“ nimmt Autor Leo Roeks uns alle in die Pflicht, eröffnet gleichzeitig auch viele Perspektiven. Denn mitmachen heißt immer auch mitgestalten: Wie wollen wir leben? Welche Mobilität wünschen wir uns? Und wie sind unsere Vorstellungen ökologisch realisierbar? In Roeks umfassender Analyse wird klar, dass nur eine Versöhnung von Ökologie und Ökonomie zu dauerhaft tragfähigen Lösungen führen kann. Dies betrifft alle unsere Lebensfelder, insbesondere aber die Mobilität. Wenn wir gemeinsam etwas bewegen, kann daraus eine sehr praktikable und flexible neue Mobilität entstehen.

Leo Roeks

Automotive Expertise

„Die einzige Konstante im Universum ist Veränderung„

https://www.leoroeks.com

Das Buch: Der Verkehr sind wir – Umdenken für die Mobilität der Zukunft ist im HUSS-Shop erhältlich! Preis: 26,64 €