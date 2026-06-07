Der Plus-Test für Kinderautositze in Linköping (Schweden) gilt als der härteste Kindersitz-Crashtest der Welt. In unserem Video schauen wir uns den strengen Sicherheits-Check des neuen BeSafe Reboarder Kindersitzes (zugelassen bis zu einem Alter von 6 Jahren) in der Praxis Vorort an. Warum scheitern manche Autokindersitze an diesem Test und warum ist das Bestehen dieses Tests für die Sicherheit deines Kindes so entscheidend? Wir klären auf!

Wichtig zu wissen: Der Plus-Test ist in Europa keine Pflicht! Gesetzlich vorgeschrieben ist hierzulande nur die Standard-Zulassung (UN R129 / i-Size). Da die schwedischen Testkriterien aber extrem streng sind, meiden viele Hersteller den VTI-Test komplett – denn ein Nichtbestehen wäre schlechte PR. Nur Hersteller, die absolut von der Sicherheit ihrer Reboarder (die Kinder sitzen entgegen der Fahrtrichtung) überzeugt sind, stellen sich freiwillig diesem härtesten Crash-Szenario für Autokindersitze.

📌 Das erfährst du in diesem Video:

Was ist der Plus-Test?

Eine freiwillige schwedische Zertifizierung für maximale Kindersicherheit.

Die nackte Wahrheit: Warum kein einziger vorwärtsgerichteter Sitz diesen Test je bestanden hat.

Warum seit kurzem ausschließlich rein rückwärtsgerichtete Sitze (Reboarder) zugelassen sind.

Hinter den Kulissen: Warum die extrem kurze Bremsstrecke und die Nackenbelastungsgrenzwerte so gnadenlos streng sind. Warum ist der Plus-Test so extrem schwer zu bestehen? Im Gegensatz zu Standard-Zulassungstests misst der schwedische Plus-Test die Kräfte, die beim Aufprall auf den empfindlichen Nacken des Kindes wirken, ganz genau. Durch eine extrem kurze und harte Bremsstrecke ist die Aufprallenergie um ein Vielfaches höher als bei normalen Crash-Szenarien. Besteht ein Sitz dieses härteste Prüfverfahren, bietet er nachweislich außergewöhnlich hohen Schutz.