BeSafe Stretch vs Beyond 360: Zwei Top-Kindersitze im Test – ist Isofix wirklich sicherer?

Eltern und Großeltern wollen im Auto selbstredend best mögliche Sicherheit für ihr Kind. Doch welcher Kindersitz ist die beste Wahl? Und welches System ist das Passende? Der-Autotester hat sich nach intensiver Recherche für einen Praxistest mit der skandinavische Marke BeSafe entschieden, die mit ihren Produkten in mehreren Technik-Tests renommierter Institute im Spitzenfeld abgeschnitten haben.

Wir haben Autokindersitze verglichen, die unterschiedliche Befestigungsarten nutzen: Den drehbaren BeSafe Beyond 360 mit Isofix-System, zum Anderen den BeSafe Stretch, der mit Gurten und ausfahrbarem Standbein im Auto befestigt wird.

https://youtu.be/xntHzrqSI6A

In unserem Video zeigen wir Euch:

– Welche Lösung aus unserer ehrlichen Sicht die bessere ist!?

– Standardisierte ISOFIX-Befestigung oder die flexibel einsetzbare Gurtmontage?

– Welcher Sitz besser für den Einsatz in Auto/Oldtimer/Wohnmobil passt?!

BeSafe ist eine norwegische Marke, die seit Jahrzehnten stark auf Reboarder (rückwärts fahren) setzt. Rückwärtsfahren ist nachweislich deutlich sicherer bei Frontalunfällen. Gerade bei kleinen Kindern schützt das Kopf & Nacken massiv besser.

Der BeSafe Beyond 360 zeigt laut technischer Tests überdurchschnittlich guten Schutz bei den am häufigsten vorkommenden Frontalcrash-Situationen. Auch der BeSafe Stretch setzt auf die Montage in einer Sitzposition entgegen der Fahrtrichtung.

BeSafe setzt also insbesondere auf folgende Aspekte :

• Die Kinder sitzen im Auto möglichst lange entgegen der Fahrtrichtung

• Die Sitze sollen einfach und trotzdem sicher zu installieren sein

• stabile Konstruktion und durchdachte Technik mit praxisgerechten Features

• Beyond 360 → modernes ISOFIX mit Drehfunktion

• Stretch → Gurt + Spanngurte – auch ohne Isofix in quasi jedem Fahrzeug einsetzbar

BeSafe Produkte sind bekannt dafür, dass Kinder:

• länger rückwärts fahren können (bis 6–7 Jahre bis 125 cm Körpergröße)

• geringere Kosten, weil die Sitze länger nutzbar sind Übrigens: In Skandinavien fahren Kinder oft bis 4–7 Lebensjahr rückwärts.