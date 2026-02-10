Subaru bringt den weiterentwickelten Solterra

Mit dem weiterentwickelten Solterra startet Subaru ins neue Elektrojahr. Das vollelektrische Mittelklasse-SUV markiert den Auftakt einer Modelloffensive, in deren Rahmen bis 2026 drei neue Elektromodelle auf Basis der überarbeiteten e-Subaru Global Platform in den Handel kommen sollen. Die Plattform verbindet die für Subaru typische Fahrstabilität mit den technischen Anforderungen moderner Elektromobilität.

Der Subaru Solterra war vor rund drei Jahren das erste vollelektrische SUV der Marke. Für die Neuauflage wurde das Modell in mehreren Bereichen überarbeitet. Dazu zählen Leistungssteigerungen, eine höhere Reichweite sowie verkürzte Ladezeiten, die insbesondere die Alltagstauglichkeit verbessern sollen. Auch Komfort und Sicherheitsausstattung wurden weiterentwickelt.

Äußerlich zeigt sich der Solterra mit überarbeitetem Frontdesign, neuen Scheinwerfern und einem modifizierten Stoßfänger. Im Innenraum wurden unter anderem die Instrumententafel neu gestaltet und ein Panoramadach integriert, das nun ohne Mittelstrebe auskommt und das Raumgefühl verbessert.

Der Allradantrieb bleibt auch in der elektrifizierten Modellgeneration serienmäßig. Ein neu entwickeltes, softwaregesteuertes AWD-System verteilt das Drehmoment variabel zwischen Vorder- und Hinterachse. Ziel ist eine verbesserte Traktion und Fahrstabilität, insbesondere bei schwierigen Witterungsbedingungen. Ergänzt wird das System durch 211 Millimeter Bodenfreiheit sowie den X-Mode mit Grip Control für den Einsatz abseits befestigter Straßen.

Zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse leisten zusammen 252 kW (343 PS). Der Solterra beschleunigt damit in 5,1 Sekunden von null auf 100 km/h. Die zulässige Anhängelast wurde auf 1.500 Kilogramm (gebremst bei 12 % Steigung) erhöht.

Die Hochvoltbatterie verfügt über eine Kapazität von 73,1 kWh. In Verbindung mit einer optimierten Leistungs- und Batteriesteuerung ergibt sich eine Reichweite von bis zu 511 Kilometern. Eine integrierte Batterievorkonditionierung soll auch bei niedrigen Temperaturen eine konstante Ladeleistung ermöglichen. An Schnellladestationen kann der Akku innerhalb von rund 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden. Optional ist ein 22-kW-Bordladegerät erhältlich, das die Ladezeit beim AC-Laden reduziert.

Zur Verbesserung des Akustikkomforts wurden zusätzliche Dämmmaßnahmen umgesetzt, darunter Akustikglas in den vorderen Türen sowie eine optimierte Schalldämmung im Bereich der hinteren Radkästen. Anpassungen an Karosserie und Fahrwerk tragen ebenfalls zu einem ruhigeren Fahrverhalten bei.

Die Sicherheitsausstattung umfasst weiterhin das Assistenzsystem Subaru Safety Sense. Ergänzt wird es durch eine 360-Grad-Kamera mit zusätzlicher Unterbodenansicht sowie einen weiterentwickelten Multi-Terrain-Monitor für den Geländeeinsatz. Im aktuellen Euro-NCAP-Crashtest erhielt der Subaru Solterra fünf von fünf Sternen.

Der neue Solterra ist ab sofort bestellbar. Die Preise sollen bei 45.990 Euro beginnen.