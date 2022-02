400 PS TANGO! Audi RS3 Sportback (2022) – Test I Beschleunigung I Review I Sound I Autobahn

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Das erstmals in einem Audi eingesetzte Torque Splitter System bringt den neuen Audi RS3 auf Endgegner Level. Noch mehr Querdynamik und Stabilität machen die neuesten RS 3-Modelle zu alltagstauglichen Top-Sportlern. Seine 400 Pferdchen hinterlassen mächtig Eindruck. Kraftvoll und feurig ist auch das tango-rote Blechkleid. RS-spezifische Bedien- und Designelemente runden das sportliche Paket ab. Ob heute tatsächlich Tango getanzt wird und was der Sportler aus Ingolstadt zu bieten hat, zeigen wir Euch in unserem Video.

Audi RS3 Sportback (2022)

Technische Daten:

Motor / Elektrik

Motorbauart: R 5-Motor

Hubraum in cm³ / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung: 2.480 / 82,5 x 92,8 / 10,0

max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min: 294 (400) / 5.600 – 7.000

max. Drehmoment in Nm bei 1/min: 500 / 2.250 – 5.600

Gemischaufbereitung Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung,

Turbo-Aufladung, Ladeluftkühlung

Abgasreinigungssystem Katalysator, Lambdasonde, Ottopartikelfilter

Abgasnorm: Euro 6 d-ISC-FCM

max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt 2,2

Bordnetzspannung 1 in Volt 12

Antrieb / Kraftübertragung: Antriebsart permanenter Allradantrieb quattro

Art des Hinterachsdifferenzials: RS Torque Splitter

Kupplung: Doppelkupplung

Getriebeart: 7 stufige S tronic

Lenkung: Elektromechanische Progressiv-Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung

Lenkübersetzung: 14,5



Wendekreis in m: 12,0

Bremsregelsystem: Diagonal-Zweikreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent

Reifen (Basis) vorne | hinten: 265/30 ZR 19 93 Y XL (Extra Load) | 245/35 ZR 19 93 Y XL (Extra Load)

Räder (Basis) vorne | hinten: Leichtmetall 9 J x 19″ | 8 J x 19″

Höchstgeschwindigkeit in km/h: 250 (abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 3,8

Kraftstoffart: Benzin / 98

Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert in l/100 km: 11,6 – 11,2 / 7,1 – 6,7 / 8,8 – 8,3

CO2-Emission kombiniert in g-/km: 201 – 190

Wartung / Gewährleistung Deutschland: Wartungsintervall 30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt

Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung: 2 / 3 / 12 (Jahre)

Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg: 1570 / 1645 / 2075

Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg: 1100 / 1075

Tankinhalt in Litern: 55

Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder) in mm: 4389 / 1851 / 1436

Breite inkl. Spiegel in mm: 1.984

Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm: 2.631 / 1.592 / 1.524

Höhe Ladekante Stahlfeder in mm: 659



Größtes Gepäckraumvolumen – hinter der 1. Sitzreihe in l 1.104

Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzbank geschlossen in l 282

Basispreis Audi A3 Sportback: 28.650 Euro

Basis RS3: 60.000 Euro

Testversion Sportback RS3: 79.610 Euro (Limousine etwa 2.000 Euro Aufpreis)

