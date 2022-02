Audi A8 L (2022) – Luxuslimousine mit Business Class Feeling …nur Fliegen ist schöner

In den letzen 25 Jahren hat sich Audi mit seinem Flaggschiff A8 fest in der deutschen Luxusklasse etabliert. Kaum jemand hatte damals erwartet, dass sich der Audi A8 in diesem Segment mit den anspruchsvollen Kunden durchsetzen kann. Zu klar war der Markt von BMW und Mercedes dominiert. Ein Audi im konservativ geprägten Luxus-Segment … das war damals neu.

Aber weil sich Qualität bekanntlich durchsetzt, investierte Audi konsequent an diesem Punkt. Das war zunächst kein Selbstläufer. Das ist Vergangenheit und der Audi A8 hat längst hohes Ansehen. Die Luxus-Limousine zeichnet sich durch ihre Qualitäten als Langstrecken Begleiter mit ausgezeichnetem Komfort und moderner Technik aus.

Nach der Überarbeitung wirkt das Blechkleid des 5,19 Meter langen Audi A8 noch athletischer und zugleich eleganter. Der Singleframe-Grill ist breiter geworden, verchromte Winkel, die von unten nach oben immer größer werden, zieren sein Gitter. Markante Lufteinlässe, die digitalen Matrix LED-Scheinwerfer und OLED-Heckleuchten runden den optisch gelungenen Auftritt ab. Die Audi-Designer haben es schon immer verstanden, die Kunden nicht mit Design-Experimenten zu vergraulen. Der A8 Fahrer möchte in einem schönen Fahrzeug vorfahren, aber nicht protzen.

Übrigens: Die digitalen Matrix LED-Scheinwerfer verfügen über rund 1,3 Millionen Mikrospiegel. Dadurch lässt sich das Licht mit höchster Präzision steuern, teilen und auf Straße bringen. Die digitalen OLED-Rückleuchten können bis zu 3 Signaturen zeichnen. Erstmals ist für den A8 das neue S-Line Exterieur Paket bestellbar. Der Kunde kann aus 11 Lacken wählen, mit der Zusatz Option „Audi exclusive“ wird das Auto sogar in einer Wunschfarbe lackiert.

Die Space Frame (ASF) Karosserie des A8 besteht zu 58 Prozent aus Aluminium. Das führt zu einer souveränen Steifigkeit bei relativ geringem Gewicht und schafft die Grundlage für das präzise Handling, den exzellenten Fahrkomfort und die akustische Ruhe an Bord. Gelungen!

Mit einer großen Range an Antrieben mit fünf verschiedenen Motorisierungen rollt der Luxusliner nach seinem Facelift in den Showroom der Händler. Der betuchte Kunde kann aus effizienten Diesel-Motoren, kraftvollen Benzinern und einem modernen Plug-in-Hybriden (PHEV) auswählen. Wahlweise als 3,0 Liter-V6 TFSI (Benziner), als V6-TDI (Diesel) oder einem bärenstarken 4.0-Liter-V8 Bi-Turbo im S8 mit einer Spitzenleistung von 571 PS. Alle Verbrenner profitieren serienmäßig von der Mild-Hybrid-Technologie (MHEV), die ein 48-Volt-Hauptbordnetz nutzt.

Der Plug-in-Hybride kombiniert einen V6-TFSI-Motor mit einer E-Maschine. Zusammen bringen sie es auf eine Systemleistung von 462 PS und ein Drehmoment von 700 Newtonmetern. Auch weiterhin kann der Kunde entscheiden, ob er seine neue A8 Limousine mit kurzem oder langem Radstand kauft.

Unser Testwagen in die Lang-Version wird vom PHEV-Antrieb befeuert. Der lange A8 (L 60 TFSI e quattro) verfügt über 13 Zentimeter mehr Radstand und – je nach Motorisierung – über eine umfangreichere Ausstattung im Vergleich zur Limousine mit dem kürzeren Radstand (A8 60 TSFI e quattro). Die im Heck des Wagens verbaute Lithium-Ionen-Batterie kann jetzt (netto) 14,4 kWh (brutto 17,9 kWh) Energie speichern. Aus dem Stand heraus erreicht der Audi A8 mit diesem Antrieb in 4,9 Sekunden Tempo 100. Bis zu 59 Kilometer weit kann man mit ihm im besten Fall rein elektrisch angetrieben kommen. Den realen Verbrauch dieses Antriebssystems kann man schwer allgemein gültig nennen, zu sehr hängt dieser vom Anteil des E-Antriebs im Verhältnis zum Benziner ab. Die Normwerte haben wir in den technischen Daten erwähnt.

In Deutschland starten die Preise für den A8 bei 97.800 Euro. Der Audi A8 60 TFSI e quattro beginnt bei 108.950 Euro. Der sportliche S8 ist ab 144.800 Euro bestellbar.

Technische Daten:

Audi A8 TFSI e quattro

Motor: V6-Zylinder-Ottomotor mit Direkteinspritzung,

Hubraum ccm: 2995

Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min: 250 (340)/5000 – 6400 / 340 (462)

Elektromotor und Verbrennungsmotor

Max. Drehmoment, Nm bei 1/min: 500/1370 – 4500

Elektrisches Drehmoment, Nm: 400

Gesamtdrehmoment System, Nm: 700

Brutto-Batterie-Kapazität, kWh: 17,9

Allradantrieb quattro

Getriebe: 8-Gang tiptronic

Wendekreis ca. 12,5 m

Leergewicht in kg: 2385

Gesamtgewicht in kg: 2910

Dachlast/Stützlast in kg: 90/95

Anhängelast ungebremst in kg: 750

Gepäckraumvolumen in l: 390

Höchstgeschwindigkeit km/h: 250

0-100 km/h in s: 4,9

Verbrauch kombiniert in l/100 km: 1,8

Elektrische Reichweite km: 59

Länge, mm: 5172/Breite, mm: 2130/ Höhe, mm: 1473

Radstand, mm: 2998

Preis: ab 108.950 Euro

