(2021) Audi e-tron GT quattro – Besser als der Porsche Taycan?

Ob der neue Audi e-tron GT 60 (quattro distance plus) besser ist, als der Porsche Taycan? Dieser Frage wollte Nina auf den Grund gehen. Klar, die beiden kommen aus dem gleichen Stall, daher ist die Bewertung natürlich subjektiv. Der vollelektrische Sportwagen der Ingolstädter wird von zwei Elektromotoren angetrieben, die zusammen eine Systemleistung 350 kW (476 PS) bereitstellen. 175 kW (238 PS) trägt der Elektromotor an der Vorderachse bei. Der Elektromotor an der Hinterachse bringt 320 kW (435 PS) dazu. Ein maximales System-Drehmoment von 630 Newtonmetern ist das beeindruckende Resultat.



In der Ausführung „Distance Plus“ bringt es der e-tron GT 60 auf eine Reichweite von circa 500 Kilometern (nach WLTP). Perfekt in den Alltag integrieren lässt sich der neue E-Sportler dank der neusten 800 Volt-Technologie. Zwei Ladezugänge eröffnen mehrere Optionen den Akku-Satz des Audi e-tron GT, der im Fahrzeug-Unterboden verbaut ist, zu laden. 83,7 kWh (netto) Strom kann der Akku-Satz fassen, die Brutto-Kapazität: liegt bei 93.4 kWh. Wird mit den maximalen 270 kW eine Schnellladung durchgeführt, ist der Akku-Satz in nur 22 Minuten von 5 auf 80% aufgeladen.

Anders formuliert: In fünf Minuten fließt Strom für etwa 100 Kilometer Reichweite ins Auto. Das funktioniert extrem zuverlässig. Bei solchen Ladezeiten macht E-Mobilität dann wirklich Freude. Allerdings hat der spaß auch seinen Preis. Was den neuen E-tron GT außerdem besonders macht, und ob Nina den Taycan oder den e-tron GT vorziehen würde, erfährst Du in ihrem Video. Schau´ rein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten:

Audi e-tron GT 60 quattro distance plus

Motor: 2 Permanent Synchronmaschinen

Getriebe: 2-Gang Automatikgetriebe

Höchstgeschwindigkeit: 245 km/h

System-Leistung: 350kW (476PS)

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 4,1 s

Reichweite nach WLTP: 483 Kilometer

Kofferraumvolumen hinten: 405 Liter

Kofferraumvolumen vorn: 85 Liter

Basispreis: 99.800 Euro

Testwagen: 126.660 Euro

Null-Leasing.com:

https://www.null-leasing.com/leasing-schnaeppchen?mc=ninacarmaria

(*Werbung)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren