Skoda Fabia Combi mit neuer Einstiegsmotorisierung

Skoda erweitert die Motorenpalette des Fabia Combi um den Einstiegsbenziner 1,0 MPI 44 kW (60 PS).

Der neue 1,0 MPI steht für den Fabia Combi in den Ausstattungslinien Active und Ambition sowie für die Sondermodelle COOL PLUS und DRIVE 125 zur Wahl. Mit dem neuen Dreizylinder ausgestattet, ist der Fabia Combi bereits ab 14.690 Euro bestellbar. Skoda bietet den 1,0 MPI 44 kW (60 PS) auch für die Schrägheckvariante an.

ŠKODA FABIA COMBI – neue Motorisierung und Preise

Motorisierung Leistung Getriebe unverbindliche Preisempfehlung Active COOL PLUS Style DRIVE 125 1,0 MPI 44 kW (60 PS) 5-Gang 14.690 € 15.840 € 16.590 € 18.050 €

Der Skoda Fabia ist nach dem Octavia die meistverkaufte Modellreihe des Herstellers.