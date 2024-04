Lamborghini Urus SE (2024) – Das erste Plug-in-Hybrid-Super-SUV | In Lamborghini In Fahrberichte | Von Von NinaCarMaria

Neues Design, 800 PS, mehr als 60 Kilometer elektrische Reichweite, beste Leistung in seinem Segment und das schnellste Auto seiner Klasse. Das sind die Eckwerte des Lamborghini Urus SE.

Der neue Lamborghini Urus SE (2024)

Mit der Einführung des Lamborghini Urus SE betritt Lamborghini neues Terrain. Das Super-SUV Urus SE wird geladenen Journalisten im Rahmen des Volkswagen-Konzernabends präsentiert, bevor es am 25. April seine offizielle Weltpremiere auf der Auto China Peking 2024 feiert. Mit einem neuen Design, optimierter Aerodynamik, neuer On-Board-Technologie und einem 800-PS-Hybrid-Antrieb überflügelt die PHEV-Version (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) den Urus S in Komfort, Leistung, Effizienz, Emissionen und Fahrspaß, so die Verantwortlichen. Dank seiner zwei Herzen (Motoren), einem thermischen und einem elektrischen, erreicht der Urus SE Höchstwerte bei Drehmoment und Leistung. Dabei konnten die Emissionen um bis zu 80 Prozent reduziert werden.

„Mit dem Urus haben wir einen Paradigmenwechsel in der Welt der SUVs vollzogen und ein neues Segment eröffnet“, erklärt Stephan Winkelmann, Vorstandsvorsitzender und CEO von Automobili Lamborghini, und weiter, „ … seitdem hat sich der Urus zum Bestseller unserer Marke entwickelt. Mit ihm konnte Lamborghini neue Kunden gewinnen und seine Position in den wichtigsten Märkten stärken. Mit dem Urus SE machen wir nun einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft, ganz im Sinne unserer Strategie Direzione Cor Tauri 2.0. Wir treiben die Elektrifizierung der Produktpalette und damit die Dekarbonisierung voran, die mit der Einführung des Supersportwagens Revuelto im März 2023 begonnen hat.“

Ein unvergleichliches Fahrerlebnis

Der Urus SE soll ein einmaliges Fahrerlebnis bieten. Dazu trage das neue Plug-in-Hybrid- System bei, das sowohl die Leistung als auch die Dynamik des Urus SE verbessern soll – und das auf jedem Untergrund und unter allen Bedingungen. Dafür sorgt unter anderem das neue elektrische Torque-Vectoring-System. Es stelle mehr Drehmoment und Leistung bei jeder Drehzahl zwischen den beiden Achsen und dem elektronischen Hinterachsdifferenzial bereit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Unser Entwicklungsauftrag für den Urus SE war eindeutig: Kreiert modernste Technik mit mehr Leistung in Kombination mit dem kompromisslosen Charakter, der typisch für die DNA von Lamborghini ist“, gibt Dr. Ing. Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Automobili Lamborghini zu verstehen. „Bei Fahrspaß und Fahrdynamik steht der Urus SE nun unangefochten an der Spitze seines Segments. Er ist ein Super-SUV, das verschiedene Qualitäten harmonisch miteinander verbindet, es bietet absoluten Komfort und gleichzeitig Leistung und Fahrspaß. Das garantiert ein unvergleichliches Erlebnis … “, erklärt Lamborghini gewohnt selbstbewusst.

800 PS Hybrid-Antrieb für einzigartige Leistung

Der überarbeitete Vier-Liter-V8 mit Bi-Turbo-Aufladung arbeitet in Synergie mit dem elektrischen Antriebsstrang. Er entwickelt eine Leistung von 620 PS (456 kW) sowie ein Antriebsdrehmoment von 800 Newtonmetern. Kombiniert ist er mit einem elektrischen Antriebsstrang der 192 PS (141 kW) und 483 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung stellen kann. Das System entwickelt eine Gesamtleistung von bis zu 800 PS (588 kW) und garantiere in jedem Fahrmodus und auf jedem Untergrund eine optimale Leistungskurve.

Die 25,9-kWh-Lithium-Ionen-Batterie befindet sich unter dem Ladeboden und auch über dem elektronisch gesteuerten Hinterachsdifferenzial. Der Permanentmagnet-Synchron- Elektromotor, der im Gehäuse des Achtgang-Automatikgetriebes untergebracht ist, unterstützt den V8 und fungiert auch als Traktionselement. Damit wird der Urus SE zu einem vollelektrischen Allradfahrzeug, das mehr als 60 Kilometer im EV-Modus zurücklegen kann. In diesem Modus ist die Höchstgeschwindigkeit auf 130 Stundenkilometer limitiert.

Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit trägt auch das verbesserte Leistungsgewicht bei: 3,13 kg/PS im Vergleich zu 3,3 kg/PS beim Lamborghini Urus S. Dadurch sprintet der Urus SE in nur 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h (beim Urus S waren es 3,5 s) und in nur 11,2 Sekunden von 0 auf 200 km/h (gegenüber 12,5 s beim Urus S). Er erreicht seine Höchstgeschwindigkeit bei 312 Stundenkilometern (im Vergleich zu 305 km/h beim Urus S). Diese beeindruckenden Werte machen den neuen SE zum stärksten Urus aller Zeiten und zum schnellsten Serienfahrzeug in seiner Klasse. Er setzt neue Maßstäbe im Bereich der Super-SUVs auf dem Weg zur E-Mobilität.

Design und Aerodynamik

Die Linienführung des Lamborghini Urus wurde aktualisiert und seine aerodynamische Effizienz verbessert. Das neue Design lässt die Silhouette des Urus noch dynamischer erscheinen.

„Die herausragenden Proportionen des Urus bleiben einzigartig und der Wagen eindeutig als Lamborghini erkennbar“, erklärt Mitja Borkert, Lamborghini Design Director. „Gleichzeitig stellt der Urus SE eine hochentwickelte Evolution dar, die im Einklang mit unserer neuen ikonischen und essentiellen Designphilosophie steht und vor allem ein verbessertes Gefühl von Luxus zusammen mit mehr Ad-Personam Potenzial bietet.“

Individualisierung

Der Urus SE bietet eine große Zahl an Individualisierungsmöglichkeiten. Dazu gehören eine erweiterte Farbpalette mit mehr als 100 Farboptionen für die Karosserie und 47 Farbkombinationen für das Interieur sowie verschiedene Arten von Stickereien. Das Ad- Personam-Programm ermöglicht zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten, um jeden Urus SE zu einem Einzelstück werden zu lassen.

Interieur

Das Interieur des Urus SE betont die markentypische Design-DNA „feel like a pilot“ noch stärker. Neue Lösungen im vorderen Bereich des Armaturenbretts vermitteln ein Gefühl der Leichtigkeit, während ein größerer Bildschirm und ein überarbeitetes Bedienfeld eine intuitive und hochwertige Benutzererfahrung bieten.

Vier verschiedene „Persönlichkeiten“

Der Urus SE bietet elf Fahrmodi, darunter vier neue Electric Performance Strategies (EPS), die ein Maximum an Effizienz, Komfort und Leistung ermöglichen sollen. Je nach gewähltem Fahrmodus passen sich die Luftfedern des Urus SE der Bodenfreiheit an und variieren die Parameter von Lenkung, Fahrverhalten und Motorgeräusch, um ein best mögliches Fahrerlebnis zu gewährleisten.

Zum Preis des Urus SE Hybrid gibt es noch keine finale Information des Herstellers. Erwartet wird ein Preis leicht oberhalb von 260.000 Euro. Für Lamborghini-Kunden wohl eher ein Grund zuzuschlagen. Ökonomen nennen das Veblen-Effekt.