Alfa Romeo 33 STRADALE (2023) – Ein erster Blick auf das ikonische Sportwagen-Revival

Alfa Romeo enthüllt die Neuauflage des legendären Alfa Romeo 33 Stradale: Eine Hommage an ein ikonisches Coupé aus den 1960er Jahren

Der Alfa Romeo 33 Stradale, eine Legende der Automobilgeschichte, kehrt in moderner Form zurück. Eine limitierte Auflage von nur 33 individuell gefertigten Exemplaren dürfte wohl überwiegend in den edlen Garagen von Sammlern verschwinden. Leider!

Die Neuauflage des Alfa Romeo 33 Stradale ist die modernisierte Hommage an das Original aus den 1960er Jahren. Auch wenn Puristen immer etwas zu mäkeln finden, in meinen Augen ist der Stradale ein wunderschönes Auto – Hommage hin oder her.

In der Welt der Supersportwagen gibt es Modelle, die selbst nach Jahrzehnten nichts von ihrer Faszination verlieren. Der Alfa Romeo 33 Stradale aus den 1960er Jahren ist zweifellos eines dieser legendären Autos. Das neue Coupé kommt in einer limitierten Serie von nur 33 Exemplaren. Es soll die Verbindung von historischer Bedeutung und zukünftiger Innovation in einem Automobil vereinen.

Im Jahr 1967 wagte Alfa Romeo mit dem Modell 33 Stradale einen mutigen Schritt. Dieser straßenzugelassene Zweisitzer trug einerseits die Technologie eines Rennwagens in der atemberaubenden Form einer Aluminium-Karosserie mit Flügeltüren. So war ein Supersportwagen entstanden, der bis heute als eines der schönsten Coupés aller Zeiten gilt.

Die Renaissance eines Meisterwerks

Das Design- und auch das Ingenieurteam von Alfa Romeo hat mit der Neuauflage des Alfa Romeo 33 Stradale diese Legende wiederbelebt. Dabei haben sie die ikonische Schönheit des Originals aus den 1960er Jahren mit modernen Designelementen kombiniert. Die Karosserie des neuen 33 Stradale beeindruckt mit ausgewogenen Proportionen, muskulösen Linien und einem kraftvollen Frontgrill, der von elliptischen Scheinwerfern eingerahmt wird. Die Flügeltüren und die seitlichen Lufteinlässe verleihen dem Fahrzeug einen dynamischen Look. Das sportíve Cockpit, die großflächigen Verglasung und ein Sonnendach prägen das Feeling im Innenraum. Das Heck des neuen Stradale erinnert wohl am stärksten an das historische Modell.

Schönheit trifft auf Funktion

Die aerodynamische Effizienz des Alfa Romeo 33 Stradale kommt durch einen beeindruckenden Cw-Wert von 0,375 zum Ausdruck. Dies ist auch ein Beispiel für das Prinzip „bellezza necessaria“ – die Schönheit ergibt sich aus der Funktion.

Ein Cockpit für Puristen

Im Inneren des Alfa Romeo 33 Stradale erwartet den Fahrer ein minimalistisches Design und hochwertige Materialien. Das zentrale Instrument ist eine moderne Interpretation der Armaturen klassischer Alfa Romeo. Das Lenkrad bleibt frei von Schaltern und Knöpfen, um die Konzentration auf das Wesentliche zu legen. Die Innenausstattung bietet zwei Varianten: das klassische „Tributo“ und das sportliche „Alfa Corse“. Beide mit Aluminium, Kohlefaser, Leder und Alcantara. Die Sportsitze bieten besten Seitenhalt in Kurven, dabei auch Komfort auf langer Strecke.

Ein einzigartiges Fahrerlebnis

Das Entwicklungsteam des Alfa Romeo 33 Stradale hat das ehrgeizige Ziel verfolgt, ein Fahrerlebnis wie bei einem Rennwagen zu bieten, ohne Kompromisse bei Komfort und Sicherheit einzugehen. Doppelte Querlenker, aktive Stoßdämpfer und ein elektronisches Bremssystem sorgen für eine herausragende Performance. Es gibt zwei Antriebsvarianten zur Auswahl: einen V6-Biturbo-Motor mit 620 PS oder einen rein elektrischen Antrieb mit 750 PS. Beide Varianten erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 333 km/h und beschleunigen in weniger als drei Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Die Geburt einer neuen Legende?

Der Ursprung des Alfa Romeo 33 Stradale geht auf die Motorsportabteilung von Alfa Romeo zurück, die in den 1960er Jahren gegründet wurde. Das Auto basierte auf dem Rennwagen Tipo 33 und vereinte Rennsporttechnologie mit Straßentauglichkeit. Nur zwölf Exemplare wurden zwischen 1967 und 1969 produziert. Heute ist jedes einzelne davon ein begehrtes Sammlerstück.

Der Preis für den neuen Alfa Romeo 33 Stradale wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, es wird aber auf ein siebenstelliger Betrag erwartet. Die Nachfrage nach diesem Meisterwerk auf vier Rädern ist enorm (gewesen). Die 33 Exemplare sind bereits verkauft. Das wird kaum verwundern.

Mit der Wiederbelebung des Alfa Romeo 33 Stradale beweist die Marke erneut ihre Leidenschaft für Design, Leistung und italienische Handwerkskunst. Dieses Modell ist nicht nur eine Hommage an die Vergangenheit, sondern auch ein Blick in die Zukunft von Alfa Romeo.