Polestar zündet die Elektro-Rakete: Vier neue Modelle bis 2028!

Die Eigner der schwedischen Marke Polestar drücken aufs Tempo: In den kommenden drei Jahren soll die größte Modelloffensive der Firmengeschichte anrollen. Vier neue Elektroautos – vom Luxus-GT bis zum kompakten Premium-SUV – sollen die Marke in die erste Liga des EV-Marktes katapultieren. CEO Michael Lohscheller spricht selbstbewusst von einer „Herausforderung für die gesamte Automobilindustrie“. Große Worte – der Plan klingt nach Angriff.

Polestar 5: Der elektrische Grand Tourer als Marken-Leuchtturm

Den Auftakt macht der Polestar 5. Der viertürige Grand Tourer, bereits 2025 vorgestellt, soll ab Sommer 2026 ausgeliefert werden. Leichte verklebte Aluminiumplattform, viel Leistung und luxuriöser Anspruch – das Modell wird von den Schweden selbst als „Marke auf Rädern“ bezeichnet. Kurz gesagt: Tesla Model S & Co. bekommen einen ernstzunehmenden Premium-Gegner aus Europa.

Polestar 4: Bestseller bekommt neue, vielseitigere Variante

Noch 2026 folgt eine neue Variante des Polestar 4 – aktuell das erfolgreichste Modell der Marke. Mehr Vielseitigkeit, gleiche Technik, breitere Zielgruppe: Polestar will damit den Nerv der Kunden treffen, die SUV-Raumgefühl mit sportlicher Performance verbinden wollen. Auslieferungen sollen im vierten Quartal 2026 starten.

Polestar 2: Der ikonische Stromer wird komplett neu erfunden

Über 190.000 verkaufte Exemplare machen den Polestar 2 zum Fundament der Marke. 2027 kommt der komplett neue Nachfolger – und damit die nächste Evolutionsstufe des Modells, mit dem Polestar überhaupt erst berühmt wurde. Erwartet wird ein deutlicher Technologiesprung, um gegen BMW i4 und Tesla Model 3 bestehen zu können.

Polestar 7: Kompakt-SUV für das größte EV-Segment Europas

Der eigentliche Volumenbringer soll 2028 folgen: der kompakte Premium-SUV Polestar 7. Genau hier wächst der Elektroauto-Markt am schnellsten – rund ein Drittel aller EV-Verkäufe in Europa entfällt bereits auf dieses Segment. Besonders spannend: Das Modell soll „Made in Europe“ sein und damit ein politisches wie strategisches Signal setzen.

Offensive trotz schwieriger Zeiten

Trotz geopolitischer Unsicherheiten meldete Polestar 2025 sein bestes Vertriebsjahr. Für 2026 rechnet man vorsichtig mit niedrigem zweistelligem Wachstum – getragen vor allem vom Polestar 4 und dem Ausbau des Vertriebsnetzes um satte 30 Prozent.