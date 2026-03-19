Opel-Comeback in Paris: Angriff mit Elektro-Power | In Opel, Stellantis In News | Von Von Redaktion/cwe

Nach zehn Jahren Funkstille meldet sich Opel zurück auf einer der traditionsreichsten Automessen Europas: dem Mondial de l’Auto in Paris. Und diesmal will man mehr als nur Präsenz zeigen – es geht um ein klares Statement in Richtung Zukunft.

Bereits auf der IAA Mobility hat die Marke zuletzt mit Weltpremieren für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt folgt der nächste große Auftritt: In der französischen Hauptstadt präsentiert Opel ein breites Portfolio – von bekannten Bestsellern bis hin zu echten Überraschungen.

Im Rampenlicht steht unter anderem der neue Opel Astra, der erst kürzlich seine Premiere feierte. Doch richtig spannend wird es bei den elektrifizierten GSE-Modellen. Der Opel Mokka GSE soll zeigen, wie „elektrischer Fahrspaß auf Opel-Art“ aussieht. Auch der neue Opel Corsa GSE steht bereits in den Startlöchern – ein klares Signal: Sportlichkeit geht bei Opel künftig nur noch mit Strom.

CEO Florian Huettl kündigt einen Auftritt an, der „spannend, abwechslungsreich und außergewöhnlich“ werden soll. Große Worte – aber genau die braucht es auch, wenn man nach einer Dekade Pause wieder ins Rampenlicht einer globalen Bühne zurückkehrt.

Der Pariser Autosalon zählt nicht ohne Grund zu den wichtigsten Branchentreffen weltweit. Über eine halbe Million Besucher strömten zuletzt durch die Hallen.

Opel nutzt Paris als Bühne für mehr als nur Modellpflege – hier geht es um Image, Zukunft und die Frage, ob die Marke im Elektrozeitalter wieder ganz vorne mitspielen kann. Jetzt muss nur noch die Begeisterung beim Publikum zünden.