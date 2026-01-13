Mehr als nur ein Kombi: Neuer Kia K4 Sportswagon enthüllt

Mit dem Kia K4 Sportswagon bringt der koreanische Hersteller frischen Wind ins zunehmend ausgedünnte Kombi-Segment. Während viele Wettbewerber ihre Volumenmodelle zugunsten von SUVs zurückfahren, setzt Kia bewusst auch auf einen klassischen Sportkombi – allerdings neu gedacht. Der Kia K4 Sportswagon verbindet ein markantes, technisch geprägtes Design mit einem Raumangebot, das über das gewohnte Kompaktformat hinausgeht, und positioniert sich selbstbewusst zwischen C- und D-Segment.

Optisch zeigt sich der knapp 4,70 Meter lange K4 Sportswagon deutlich gestreckter, als das Schrägheckmodell. Die Proportionen sind klar auf Funktion ausgelegt, ohne dabei an Dynamik einzubüßen. Horizontale Linien an Front und Heck betonen Breite und Stabilität, während das markentypische „Star Map“-Lichtdesign für einen hohen Wiedererkennungswert sorgt. Details wie die nahezu unsichtbaren hinteren Türgriffe, die grafisch gestaltete C-Säule und das prägnant gezeichnete Heck schaffen eine Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit. In der Ausführung GT-Line schärft Kia den Auftritt zusätzlich: schwarz glänzende Karosserieelemente, eigenständige Stoßfänger und sportliche Akzente verleihen dem Kombi eine deutlich dynamischere Note, die sich auch im Innenraum fortsetzt.

Dort präsentiert sich der K4 Sportswagon überraschend futuristisch. Das Cockpit wird von einem breiten Panorama-Display dominiert. Das digitale Kombi-Instrument, der Navigationsbildschirm und die Klimasteuerung verschmelzen optisch zu einer Einheit. Kias neuestes Infotainmentsystem ccNC setzt dabei auf eine klar strukturierte Benutzeroberfläche, kabellose Smartphone-Integration und Over-the-Air-Updates. Hinzu kommen Online-Dienste, Streaming-Angebote und auf Wunsch sogar ein integrierter WiFi-Hotspot. Ein KI-gestützter Sprachassistent erweitert die klassische Sprachbedienung und macht viele Fahrzeugfunktionen per natürlicher Sprache zugänglich. Komfortfeatures (gegen Aufpreis) wie belüftete und beheizte Sitze, ein Harman/Kardon-Soundsystem sowie der digitale Fahrzeugschlüssel unterstreichen den Anspruch, sich technologisch eher an der Mittelklasse als an der Kompaktklasse zu orientieren.

Der neue Kia K4 Sportswagon

Seine größten Stärken spielt der Kia K4 Sportswagon jedoch dort aus, wo Kombis traditionell überzeugen müssen: beim Platzangebot. Mit bis zu 604 Litern Gepäckraumvolumen übertrifft er das Schrägheckmodell deutlich und rückt damit in Reichweite größerer Wettbewerber. Der lange Radstand von 2,72 Metern sorgt für spürbar mehr Beinfreiheit im Fond und eine effiziente Raumausnutzung. Ob Familienalltag, Freizeit oder lange Reisen – der K4 Sportswagon ist klar auf vielseitige Nutzung ausgelegt. Eine sensorgesteuerte elektrische Heckklappe erleichtert dabei das Be- und Entladen.

Auch beim Thema Sicherheit fährt Kia schwere Geschütze auf. Der K4 Sportswagon ist mit einer Vielzahl moderner Assistenzsysteme ausgerüstet, darunter ein Totwinkelassistent mit Kamerabild im Instrumentendisplay, ein Querverkehrwarner mit automatischem Bremseingriff sowie ein Autobahnassistent der neuesten Generation, der Abstand, Spurführung und sogar Spurwechsel unterstützt. Ergänzt wird das Paket durch einen erweiterten Frontkollisionswarner und eine 360-Grad-Rundumsichtkamera, die vor allem beim Rangieren für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Bei den Motoren setzt Kia zunächst auf eine Palette moderner Turbo-Benziner. Den Einstieg markiert ein 1,0-Liter-Dreizylinder mit 115 PS, wahlweise auch als 48-Volt-Mildhybrid mit Doppelkupplungsgetriebe. Darüber rangiert ein 1,6-Liter-Turbo-Benziner mit bis zu 180 PS. Ein Vollhybrider ist bereits angekündigt und soll das Angebot noch im Laufe des Jahres abrunden – ein klares Signal in Richtung Effizienz und Alltagstauglichkeit.

Produziert wird der K4 Sportswagon im hochmodernen Kia-Werk im mexikanischen Pesquería, das nicht nur durch einen hohen Automatisierungsgrad, sondern auch durch nachhaltige Fertigungsprozesse auffällt. Von dort aus geht es in über 190 Märkte weltweit – auch nach Europa.

Unterm Strich zeigt der Kia K4 Sportswagon, dass der klassische Kombi noch lange nicht ausgedient hat. Mit viel Platz, moderner Technik und einem eigenständigen Design spricht er gezielt Kunden an, die keinen SUV wollen, aber dennoch nicht auf Raum, Komfort und zeitgemäße Assistenzsysteme verzichten möchten. Preise und finale Ausstattungen für den deutschen Markt will Kia rechtzeitig zur Markteinführung bekannt geben.