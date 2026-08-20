Dieser China-Auto-Gigant kommt nach Deutschland – CHERY TIGGO 4

CHERY ist in Deutschland noch weitgehend unbekannt – in China und in anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Der Hersteller gehört dort zu den großen Automobilkonzernen und ist beim Export chinesischer Pkw seit Jahren ganz vorne dabei.

Jetzt steht der nächste Schritt an: CHERY will den deutschen Markt erobern.

Wir hatten bereits die Gelegenheit, den neuen CHERY TIGGO 4 bei einem exklusiven Preview unter die Lupe zu nehmen. Das Fahrzeug, das wir vor Ort gesehen haben, war dabei ein Fahrzeug für den polnischen Markt – also noch kein deutsches Serienmodell, weder was den Antrieb, noch die Ausstattung angeht.

Der Marktstart des CHERY TIGGO 4 in Deutschland ist für das 1. Quartal 2027 geplant.

Das 4,42 Meter lange City-SUV setzt auf einen selbstladenden Vollhybrid-Antrieb: Der CHERY Super Hybrid (CSH) kombiniert einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit Turbo-Aufladung und einem Elektromotor mit einer 1,83-kWh-NMC-Batterie. Die Systemleistung für den deutschen Markt ist noch nicht bekannt, sie wird aber signifikant über den 163 PS der polnischen Variante liegen.

Der TIGGO 4 benötigt also als Voll-Hybrider kein Ladekabel. Das System wechselt automatisch zwischen elektrischem, seriellem und parallelem Hybridbetrieb. Beim Bremsen wird Energie rekuperiert und in die Batterie zurückgespeist.

Der kombinierte WLTP-Verbrauch soll bei 5,3 Litern auf 100 Kilometer liegen, die Reichweite mit vollem Tank soll bis zu 950 Kilometer betragen. Von 0 auf 100 km/h geht es in 8,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 km/h. (Werte der Polnischen Variante)

Kompakt – aber geräumig

Mit 4,32 Metern Länge, 1,83 Metern Breite und einem Radstand von 2,61 Metern bleibt der TIGGO 4 sub-kompakt (B-Segment) und alltagstauglich. Der Fünfsitzer bietet ein Kofferraumvolumen von 430 bis 1.190 Liter.

Digitales Cockpit

Im Innenraum sitzen zwei 12,3-Zoll-Displays für Kombiinstrument und Infotainment. Apple CarPlay und Android Auto lassen sich kabellos nutzen. Je nach Ausstattung gibt es unter anderem 360-Grad-Kamera, Sitzheizung, Zweizonen-Klimaautomatik, elektrisch verstellbaren Fahrersitz und Ambiente-Beleuchtung.

Bis zu 24 Assistenzsysteme

Auch beim Thema Sicherheit fährt CHERY groß auf. Der TIGGO 4 CSH bietet bis zu 24 Fahrerassistenzsysteme.

Dazu gehören unter anderem:

adaptiver Tempomat

Spurhalteassistent

Spurwechselassistent

Totwinkelwarner

Querverkehrswarner

Notbremsassistent mit Erkennung von Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern

je nach Ausstattung 360-Grad-Kamera

7 Airbags

Auch die Karosseriestruktur ist auf hohen Insassenschutz ausgelegt. Rund 60 Prozent der Karosserie bestehen aus hochfestem Stahl, in besonders sicherheitsrelevanten Bereichen kommt ultrahochfester Stahl mit bis zu 1.500 MPa zum Einsatz.

Der Preis für den Tiggo 4 soll gut ausgestattet in Deutschland knapp oberhalb von 22.000 Euro starten. Der VW T-Cross startet – zum Vergleich – bei 25.250 Euro, ist dabei aber noch „nackt“

Kann CHERY damit in Deutschland punkten?

Der TIGGO 4 CSH verbindet einen unkomplizierten Vollhybrid-Antrieb mit kompakten Abmessungen, viel Platz, digitaler Ausstattung und zahlreichen Assistenzsystemen.

Und was haltet ihr vom neuen CHERY TIGGO 4 CSH? Würdet ihr einem chinesischen Hersteller wie CHERY bereits euer Vertrauen schenken?

👉 Schaut euch unsere erste Begegnung mit dem CHERY TIGGO 4 an!