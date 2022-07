Nissan Qashqai e-Power (2023) – Das etwas andere E-Auto – Echte Dieselalternative? Wir klären auf!￼

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

NISSAN QASHQAI E-POWER (2023) – EINE ECHTE DIESELALTERNATIVE?

Den aktuellen Nissan Qashqai gibt es schon seit etwa einem Jahr. Eigentlich kein Grund für uns, nun über das C-SUV zu berichten, denn wir haben ihn zur Markteinführung ja ausführlich vorgestellt. Gäbe es da nicht diesen neuen Antrieb, über den man mit Fug und Recht sagen kann, dass er innovativ ist. Warum? Weil hier ein Verbrenner den Strom für den E-Antrieb herstellt und an die Räder und/oder an einen 2 kWh-Akku-Satz leitet.

Ein Verbrenner liefert Strom für den E-Antrieb

Nissan spricht von einem seriellen Hybriden, bei dem es keine direkte Verbindung zwischen Verbrenner und Rädern gibt. Es wird auch kein Strom an der Steckdose oder an der Wallbox geladen. Der 55-Liter-Benzin-Tank speichert die für´s Fahren notwendige Energie und sorgt so für eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern. Denn der 1,5-Liter-3-Zylinder-Benzin-Motor mit einer Leistung von 156 PS läuft stets in einem für ihn optimalen Drehzahlband.

So wird die getankte Energie (Benzin) zunächst über einen Generator effizient in Strom und dann per E-Motor in Bewegung umgewandelt. Wenn man das Gaspedal dynamisch nach unten drückt, hört man, wie der Motor etwas höher dreht, aber in engen Grenzen. Dabei bleibt er vergleichsweise ruhig. Weil der e-Power-Qashqai aber „nur“ über einen E-Motor angetrieben wird, entsteht für den Fahrer das von vielen geliebte Gefühl eines E-Antriebs, bei dem das komplette Drehmoment von Start weg anliegt.

Elektromobilität mit Reichweiten bis zu 1.000 Kilometern

Gedacht ist dieses Antriebssystem für Menschen, die entweder keine sinnvolle Möglichkeit haben, ihren Wagen mit Strom zu laden, weil sie etwa Laternenparker sind, oder weil sie der Infrastruktur noch nicht trauen und die bekannte „Reichweitenangst“ haben. Insofern kann das e-Power-System eine interessante Übergangstechnologie für die nächsten Jahre sein. Klar ist aber auch, es verbrennt fossile Energie und stösst entsprechend Abgase aus. Wenn auch weniger, als ein normaler Benziner. Schau doch unser Video …

Technische Daten

15 VC-Te-POWER

Automatikgetriebe, stufenlos

Vorderradantrieb

Leistung 140KW/190 PS

Drehmoment 33oNm

Hubraum 1495 ccm

Verbrauch WLTP 5,3 Liter

CO₂-Ausstoß: 120 g/km

Kofferraum: 436 Liter/1447 Liter

Länge/Breite/Höhe (mm): 4425 / 1835 / 1625

Preis: ab 41.390 Euro

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren