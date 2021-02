2021 Nissan Qashqai – Nissan´s Next Topmodel? Review I Weltpremiere I POV I

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

2021 Nissan Qashqai

Der neue 2021 Nissan Qashqai soll im Sommer in der 3. Qashqai-Generation auf den Markt rollen. Als es im Jahr 2007 auf den Markt gekommen ist, gab es im Segment der kompakte Crossover SUVs noch sehr wenig Angebot. So konnte der Qashqai die Gunst der Stunde nutzen. Allein in Deutschland wurde er bislang 3 Millionen. Mal verkauft. In dem inzwischen massiv gewachsenen Segment-Angebot kommt er nach Angaben von Nissan aktuell auf einen Marktanteil von 9,2 Prozent. Damit der Erfolg des kompakten Japaners auch in Zukunft anhalten kann, haben ihm die Entwickler viel Neues mit auf den Weg gegeben. Wir konnten den brandneuen Qashqai schon jetzt im Studio in Köln optisch unter die Lupe nehmen. Eine Fahrveranstaltung soll noch vor Markteinführung folgen.

Gelungenes europäisch anmutendes Design, das den Qashqai auch hierzulande mainstreamfähig machen wird. Mit den Plus an Raum, modernen Antrieben und den Fahr-Assistenzsystem sollte Nissan im diesem Segment weiter vorn mitmischen können. Ab Frühsommer soll eine Premiere-Edition zu Preisen ab 35.400 Euro angeboten werden. Über die Einstiegspreise für die normalen Modelle schweigt sich Nissan noch aus.