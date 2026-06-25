Chery kommt 2027 nach Deutschland: China-Riese setzt auf Tiggo-SUVs und klassische Händler

Der chinesische Pkw-Exporteur Chery startet im ersten Halbjahr 2027 offiziell in Deutschland und setzt dabei auf eine SUV-Familie mit Hybrid- und Elektroantrieben sowie ein klassisches Händlervertriebsnetz. Mit einer Modellpalette unter dem Label „TIGGO“ und dem Aufbau einer lokalen Präsenz in Raunheim wird der Eintritt in das Volumensegment angestrebt. Die Expansion erfolgt aus einer Position der Stärke, nachdem das Unternehmen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 mit über 750.000 exportierten Einheiten einen Rekord erzielte.

Interessierte Händlerpartner sind eingeladen, CHERY unter huyiping5@mychery.com zu kontaktieren