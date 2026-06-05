Zurück in die Zukunft! Der Microlino begeistert nicht allein die Generation 50+

Kann ein modernes Elektroauto die Erinnerungen an die gute alte Zeit zurückbringen? Der Microlino versucht genau das! Mit seiner charmanten Fronttür, dem Retro-Design und kompakten Abmessungen erinnert er an die legendären Kabinenroller Isetta der 1950er-Jahre – nur elektrisch und alltagstauglich.

Gerade für Best Ager, Großeltern und alle, die entspannt von A nach B kommen möchten, bietet der Microlino viele Vorteile: leichtes Einsteigen, einfache Bedienung, geringe Betriebskosten und jede Menge Sympathiepunkte. Doch reicht das für den Alltag? Wie praktisch ist der kleine Stromer wirklich?

In unserem Test zeigen wir, was der Microlino kann, wo seine Grenzen liegen und warum er bei vielen Boomern sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

👉 Würdet ihr mit dem Microlino zum Einkaufen, in die Stadt oder sogar in den Urlaub fahren?