Zurück in die Zukunft! Der Microlino begeistert nicht allein die Generation 50+
Kann ein modernes Elektroauto die Erinnerungen an die gute alte Zeit zurückbringen? Der Microlino versucht genau das! Mit seiner charmanten Fronttür, dem Retro-Design und kompakten Abmessungen erinnert er an die legendären Kabinenroller Isetta der 1950er-Jahre – nur elektrisch und alltagstauglich.
Gerade für Best Ager, Großeltern und alle, die entspannt von A nach B kommen möchten, bietet der Microlino viele Vorteile: leichtes Einsteigen, einfache Bedienung, geringe Betriebskosten und jede Menge Sympathiepunkte. Doch reicht das für den Alltag? Wie praktisch ist der kleine Stromer wirklich?
In unserem Test zeigen wir, was der Microlino kann, wo seine Grenzen liegen und warum er bei vielen Boomern sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
👉 Würdet ihr mit dem Microlino zum Einkaufen, in die Stadt oder sogar in den Urlaub fahren?
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.