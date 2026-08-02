VW T-Roc 2026: Deutschlands Bestseller unter Preisdruck aus China

Der neue VW T-Roc gleicht seinem Vorgänger kaum noch. Klar, das aktuelle VW-Markengesicht ist erkennbar: zeitlos, aufgeräumt und mainstreamig. Dieses Design haut kaum einen aus den Socken, aber es stößt eben auch kaum einen ab. Doch reicht das im Jahr 2026 noch aus? was meint Ihr zum Design des neuen t-Roc?

Wir den VW T-Roc Life mit 85 PS Mildhybrid mit einer einfachen Aussatttung im Alltag unter die Lupe genommen. Hat uns der T-Roc überzeugt? Wo sehen wir Schwächen und Stärken? Und wie bewerten wir seinen Preis?

Im Test schauen wir uns unter anderem auf folgende Themen:

Typisches VW-Design?

Reicht die Größe aus bei etwa 30 cm geringerer Länge, als als beim Tiguan

Vergleich zum sportlicheren Cupra Formentor

Wurde die Qualitätsanmutung im Innenraum verbessert?

Reicht die Ausstattung der Life-Version aus?

Wie ist unser Fahreindruck mit dem 85-PS-Mildhybrid?

Leasing oder Kaufen – was empfehlen wir?

Nur zwei Jahre integrierte Herstellergarantie – ist das noch zeitgemäß?

Ist der VW T-Roc weiterhin einer der besten Kompakt-SUVs oder bieten Wettbewerber inzwischen das bessere Gesamtpaket? Das erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

💬 Wie seht ihr den neuen VW T-Roc? Würdet ihr ihn kaufen, leasen oder lieber zu einem Konkurrenten wie dem Cupra Formentor greifen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!

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