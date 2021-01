Toyota Gazoo Racing mit neuem Hypercar

Für Toyota Gazoo Racing beginnt eine neue Ära des Langstrecken-Motorsports: Das Team hat heute sein neues GR010 Hybrid Le Mans Hypercar vorgestellt, mit dem der Hersteller dieses Jahr in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) antreten wird.

Die amtierenden Weltmeister und dreifachen Le-Mans-Sieger wollen ihre Titel gegen die neue Hersteller-Konkurrenz verteidigen. Um dies zu schaffen, geht Toyota Gazoo Racing mit einer Rennversion des zukünftigen Hypercar-Straßenfahrzeugs an den Start, in der die im TS050 Hybrid entwickelte Antriebstechnologie zum Einsatz kommt.

Der GR010 Hybrid ist ein Prototyp-Rennwagen und wurde in den vergangenen 18 Monaten gemeinsam von den Ingenieuren am Hauptsitz des Rennteams in Köln und den Experten für elektrische Hybridantriebe im Higashi-Fuji Technical Center in Japan entwickelt.

Den neuen Hypercar-Regularien entsprechend, verfügt der GR010 Hybrid über einen leistungsstarken Hybrid-Allradantriebsstrang. Während ein 3,5-Liter-V6-Twin-Turbo-Motor 500 kW (680 PS) an die Hinterräder liefert, sitzt an der Vorderachse eine 200 kW (272 PS) starke Motor-Generator-Einheit, die von Aisin AW und Denso entwickelt wurde. Da laut Regularien eine maximale Systemleistung von 500 kW (680 PS) zulässig ist, reduziert eine intelligente Elektronik die Leistung entsprechend der Höhe des eingesetzten Hybrid-Boosts.

Der markante Look des Rennprototypen spiegelt das Erscheinungsbild des GR Super Sport Hypercars wider, das schon bei den 24 Stunden von Le Mans im vergangenen Jahr sein Debüt in der Öffentlichkeit bei einer Demonstrationsfahrt feierte und sich derzeit noch in der Entwicklung befindet.

In seiner neunten WEC-Saison geht Toyota Gazoo Racing mit der gleichen Fahrerbesetzung an den Start, die dem Team in der Saison 2019/2020 den Sieg der Weltmeisterschaft und des Langstreckenklassikers auf dem Circuit de la Sarthe beschert hat. Die frischgebackenen Weltmeister Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López werden dabei den GR010 Hybrid mit der Startnummer 7 fahren, während Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley im Schwesterauto mit der Startnummer 8 sitzen werden. Nyck de Vries bleibt dem Team in seiner Rolle als Test- und Reservefahrer erhalten.

Toyota Gazoo Racing hat in den vergangenen Wochen ein intensives Programm zur Entwicklung des GR010 Hybrid gestartet. Zwei dreitägige Tests absolvierte das Team bereits, um sich mit dem neuen Auto und dem ab dieser Saison geltenden Reglement der Hypercar-Klasse vertraut zu machen.

Ein Teil der Regularien sieht unter anderem eine Kostensenkung vor. So ist der neue GR010 Hybrid 162 Kilogramm schwerer und hat 32 Prozent weniger Leistung als sein Vorgänger TS050 Hybrid. Dadurch werden die Rundenzeiten in Le Mans voraussichtlich etwa zehn Sekunden langsamer sein. Auch die Abmessungen weichen deutlich vom TS050 Hybrid ab: Der GR010 Hybrid ist 250 Millimeter länger, 100 Millimeter breiter und 100 Millimeter höher.

Zum ersten Mal seit Beginn des WEC-Projekts tritt Toyota Gazoo Racing ohne eine Motor-Generator-Einheit (motor generator unit, MGU) im Heck an. Die einzige zulässige MGU befindet sich an der Vorderachse des neuen Autos. Aus diesem Grund ist der GR010 Hybrid mit einem zusätzlichen Startermotor ausgestattet, auf den beim Vorgängermodell verzichtet werden konnte. Auch sind laut Reglement ab diesem Jahr vollhydraulische Bremsen an der Hinterachse erforderlich.

Der GR010 Hybrid verfügt über eine hochmoderne, auf Effizienz optimierte Aerodynamik, die mit Hilfe leistungsfähiger Software sowie im Windkanal entwickelt wurde. Das neue technische Reglement erlaubt nur ein einziges homologiertes Karosseriepaket mit lediglich einer einstellbaren aerodynamischen Vorrichtung. Der GR010 Hybrid wird daher sowohl auf Strecken mit geringem als auch mit hohem Abtrieb in der gleichen Spezifikation antreten, wobei ein verstellbarer Heckflügel die aerodynamischen Eigenschaften modifiziert.

Durch die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte, mit denen Teams in der Hypercar-Klasse antreten dürfen, kommt zum ersten Mal in der WEC und in Le Mans ein BoP-System (Balance of Performance) zum Tragen. Das bedeutet, dass die Organisatoren die Leistung jedes Autos von Rennen zu Rennen modifizieren und dabei Energieverbrauch und Gewicht regulieren, um ein möglichst identisches Leistungspotenzial zu erhalten. Auf diese Weise soll es möglichst enge Rennen zwischen den Fahrzeugen von Toyota Gazoo Racing und der Konkurrenz geben.

Der Kampf um den WEC-Titel wird in diesem Jahr bei sechs Rennen auf drei Kontinenten ausgetragen. Los geht es mit den 1.000 Meilen von Sebring am 19. März, gefolgt von den 6 Stunden von Spa-Francorchamps (1. Mai) sowie dem Saisonhöhepunkt, den 24 Stunden von Le Mans. Diese finden vom 12. bis zum 13. Juni 2021 statt. Das erste Rennen der Langstrecken-WM in Monza seit 1992 findet am 18. Juli statt, bevor es zum Fuji Speedway (26. September) und anschließend zum Saisonabschluss nach Bahrain (26. September) geht. Bei diesen drei Rennen sind jeweils sechs Stunden im Renntempo zu absolvieren.

Technische Spezifikationen GR010 Hybrid Karosserie Kohlefaser-Verbundwerkstoff Getriebe Transversal, 7 Gänge sequenziell Antriebswellen Gleichlaufgelenkwellen mit Tripodegelenk Kupplung Lamellenkupplung Differenzial Mechanisches Sperrdifferenzial Aufhängung Einzelne Doppelquerlenker vorne und hinten, Schubstangensystem Federn Torsionsstäbe Stabilisatoren Vorne und hinten Lenkung Hydraulisch unterstützt Bremsen Akebono Monoblock-Leichtmetall-Bremssättel mit belüfteten Carbon-Bremsscheiben Felgen Rays, Magnesiumlegierung, 13 x 18 Zoll Bereifung Michelin, Radialreifen (31/71-18) Länge 4.900 Millimeter Breite 2.000 Millimeter Höhe 1.150 Millimeter Gewicht 1.040 Kilogramm Tankinhalt 90 Liter Motor Twin-Turbo-V6-Direkteinspritzer Ventile 4 pro Zylinder Hubraum 3,5 Liter Kraftstoff Benzin Leistung Benzinmotor 500 kW / 680 PS Leistung Elektromotor 200 kW / 272 PS Batterie Leistungsstarke Toyota Lithium-Ionen-Batterie Frontmotor/Inverter Aisin AW / Denso

Fotos: Toyota