VinFast VF6 (2026): Vietnam mischt den E-Auto-Markt auf – aber wie gut ist er?

Der VinFast VF6 Plus wird vom vom vietnamesischen Hersteller VinFast produziert, der nun auch in Europa auf den Markt drängt. Doch wie gut ist dieses kompakte E-SUV wirklich? In unserem Video schauen wir uns an, was der VinFast VF6 Plus kann, und ob die Vietnamesen ein ernsthaften Herausforderer für die etablierten Marken aus Europa und den Newcomern aus China sein kann. Der VF6 Plus kombiniert ein europäische Design, mit überraschend hochwertigen Materialien und einer umfangreichen Ausstattung, die in dieser Klasse nicht selbstverständlich ist. Dazu kommen ordentliche Reichweiten und ein aufgeräumtes, digitales Cockpit.

👉 Im Video erfährst du Folgendes: • Was macht das kompakte, vietnamesische E-SUV besonders? • Exterieur- & Interieur-Check • Reichweite, Akku & Verbrauch • Fahreindruck und Assistenzsysteme • Stärken, Schwächen und ehrliches Fazit!

Wenn du wissen möchtest, ob VinFast als vietnamesischer Newcomer eine echte Alternative zu VW, Opel, Citroen, MG, Hyundai, BYD und Co. sein kann – dieses Video liefert Antworten.