Alfa Romeo Racing ORLEN verpflichtet Guanyu Zhou

Alfa Romeo Racing ORLEN hat Guanyu Zhou für die Saison 2022 verpflichtet. Das Team bekommt damit den ersten Rennfahrer aus China in der Geschichte der Formel 1. Der 22-Jährige wird beim Saisonauftakt 2022 in Bahrain sein Debüt in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft geben.

Zhou hat in der laufenden Saison mehrere Rennen in der FIA Formel-2-Meisterschaft gewonnen und ist aktuell Tabellenzweiter der Serie. Bei den zwei noch ausstehenden Rennwochenenden in Saudi-Arabien und Abu Dhabi kämpft er um den Meistertitel.

Zhou bildet zusammen mit den Finnen Valtteri Bottas ein Team bei Alfa Romeo Racing ORLEN.

Guanyu Zhou, ab 2022 Fahrer für Alfa Romeo Racing ORLEN:

„Von klein auf habe ich davon geträumt, im Motorsport, den ich so leidenschaftlich betreibe, so weit wie möglich zu kommen. Jetzt wird dieser Traum wahr. Es ist ein Privileg für mich, meine Karriere in der Formel 1 in einem so renommierten Team zu beginnen. Das Team hat in der Vergangenheit viele junge Talente in die Formel 1 gebracht. Ich fühle mich gut vorbereitet auf die große Herausforderung der Formel 1, dem Gipfel meines Sports, an der Seite eines bewährten Weltklassefahrers wie Valtteri Bottas. Ich danke Alfa Romeo Racing ORLEN für diese Chance. Nächstes Jahr wird es mein Ziel sein, so viel wie möglich so schnell wie möglich zu lernen. Der erste chinesische Fahrer in der Formel 1 zu sein, ist ein Meilenstein in der Rennsporthistorie meines Landes. Ich weiß, dass viele Hoffnungen auf mir ruhen werden. Wie bisher immer, nehme ich sie als Motivation, noch besser zu werden und noch mehr zu erreichen.

