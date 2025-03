Der vietnamesische Elektrofahrzeughersteller VinFast hat eine Partnerschaft mit DHL geschlossen, um eine schnelle und effiziente Ersatzteillogistik in Europa zu gewährleisten. Vom DHL-Standort Holtum aus sollen alle europäischen VinFast-Kunden beliefert werden – mit einer garantierten Lieferung innerhalb von 24 Stunden. Dies minimiert Standzeiten und verbessert den Kundenservice. Zusätzlich werden Batterien und Komponenten in der Tschechischen Republik gelagert, um die Kunden in Frankreich, Deutschland und die Niederlande optimal zu versorgen. Die Kooperation mit DHL sichert VinFast eine skalierbare Logistiklösung für das geplante Wachstum in Europa.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren