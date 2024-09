TOYOTA Multi-Pathway (2024): Die Zukunft der Mobilität | In Toyota In Clips | Von Von NinaCarMaria

Erlebe Toyotas Multi-Path-Antriebsstrategie hautnah. In diesem Video erwarten dich eine Wasserstoff-Bootstour auf der Seine, Testfahrten auf der Rennstrecke Dreux und Einblicke in Toyotas innovative Antriebstechnologien. – Wie funktioniert Toyotas Weg in die Klimaneutralität? Könnte das die Mobilität für alle sein?

https://youtu.be/0715-Q34aDw?si=FFvi2IzBgXOBRBFz