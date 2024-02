Yaris Cross Facelift (2024) – Mehr Leistung und moderne Technologie für Toyotas Sub-Kompakt-SUV

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2021 konnte sich der Toyota Yaris Cross auf dem europäischen B-SUV-Markt stark etablieren. Nun hat Toyota das beliebte Fahrzeug einem Facelift unterzogen, ihm mehr Leistung und moderne Technologie verpasst, um den Erfolg zu festigen und Käufern noch noch mehr bieten zu können.

Leistung und Fahrvergnügen

Der überarbeitete Yaris Cross ist fortan ausschließlich mit einem Hybrid-Antrieb zu haben. In gibt es wahlweise mit 115 oder mit 130 PS. Die neue 130-PS-Antriebseinheit ermöglicht mit einem Drehmoment von 185 Newtonmetern eine schnellere Beschleunigung und ein dynamischeres Fahrerlebnis.Dieser Antrieb soll den Linien „GR Sport“ und „Premiere Edition“ vorbehalten bleiben. Das Voll-Hybrid-System ermöglicht in der 130 PS Variante den Sprint von 0 auf 100 km/h in 10,7 Sekunden.

Leisere Fahrt durch verbessertes Geräusch- und Vibrationspaket

Der Yaris Cross profitiert von einer Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen, darunter die Absenkung des Motorenlärms durch den Einsatz variabler Dämpfer für die Motoraufhängung sowie die Verwendung von dickerem Glas für die Windschutzscheibe und auch für die Seitenscheiben. Die ruhigere Fahrt lässt ein komfortableres Fahrgefühl entstehen.

Digitalisierte Bedienung

Die Bedienung und die Anzeigen im neuen Yaris Cross wurden digitalisiert. Das gilt für das Fahrer-Instrumentendisplay genauso, wie für das Multimedia-System. Dadurch wurde die Bedienung noch einfacher. Zudem kamen neue Funktionen, wie eine umfangreiche Konnektivität, dazu. Das 12,3-Zoll-Instrument (in den größeren Versionen anstelle der 7-Zoll-Instrumentierung) bietet neue Grafiken, während das Display hinter dem Lenkrad (9- oder 10,5-Zoll) jetzt mit der Cloud verbunden ist. Der neue Sprachassistent kann mit dem Satz „Hey Toyota“ aktiviert werden. Android Auto und Apple CarPlay können zur kabellosen Integration des Smartphones genutzt werden.

Sicherheit und stressfreies Fahren durch Toyota „T-Mate“

Sicherheit und stressfreies Fahren werden im Toyota Yaris nun durch das Toyota T-Mate-Paket erhöht, das eine Vielzahl von aktiven und passiven Sicherheitsfunktionen umfasst. Dazu gehört die schon in der Basis-Ausstattung verbaute, neueste Generation des Toyota Safety-Sense-Systems. Neue Funktionen wie die drahtlose Aktualisierung von Software und verbesserte Kamera- und Radarsysteme tragen dazu bei, das Fahrerlebnis weiter zu verbessern. Zu Safety-Sense gehören unter anderem eine automatische Notbremsung mit Fußgänger-, Fahrrad- und Motorraderkennung, ein adaptiver Tempomat, ein aktiver Spurhalteassistent sowie neue Technologien, wie die Drosselklappenunterdrückung zur Vermeidung einer plötzlichen Beschleunigung im Gefahrenfall. Zudem pro-aktive Fahrassistenz, Lenkassistenz und mehr.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Premiere Edition

Die „Premiere Edition“ des Toyota Yaris Cross bietet zur Markteinführung einige exklusive Designmerkmale und zusätzliche Ausstattungsfeatures, die das Fahrzeug noch attraktiver machen sollen. Dieser Edition ist die Farbe Urban Khaki exklusiv vorbehalten, dazu gibt es neue 18-Zoll-Felgen und ein gegenüber der Basis weiter aufgewerteter Innenraum mit farbigen Nähten auf den Bezügen. So wird der Yaris Cross in der „Premiere Edition“ zu einem echten Blickfang.

Art Version

Mit einer „Kunst Version“ feiert Toyota die Markteinführung des überarbeiteten Yaris Cross. Dazu wurden von Autos von 5 Künstlern gestaltet, die jedoch nicht käuflich zu erwerben sind. Die Künstler ließen sich bei ihrer Arbeit sich von Ecken und Plätzen in Lissabon inspirieren. Die Preise für den Serien Yaris Cross 2024 wurden bisher noch nicht kommuniziert. Die Markteinführung soll schon in den nächsten Wochen erfolgen.

Wesentliche Daten:

Toyota Yaris Cross Hybrid 130

Leistung: 96 kW / 130 PS

Drehmoment: 185

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Maße L / B / H: 4,18m / 1,76m / 1,59m