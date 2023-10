Der Toyota Prius Plug-in Hybrid, der 5. Generation: Innovation trifft auf Eleganz und Dynamik

Der Toyota Prius hat sich über mehr als ein Vierteljahrhundert hinweg als Pionier der Hybridtechnologie einen Namen gemacht und die automobile Welt nachhaltig beeinflusst. In seiner neuesten Inkarnation, dem Toyota Prius Plug-in Hybrid, setzt der japanische Automobilhersteller erneut Maßstäbe und kombiniert innovative Technologie mit beeindruckendem Design und überraschender Dynamik.

Mit einer leistungsstarken Plug-in-Hybrid-Technologie, einer hohen elektrischen Reichweite und einem preisgekrönten Design ist der neue Prius bereit, die Herzen der Autofahrer in Europa zu erobern. Der Weg zur Klimaneutralität Toyota hat sich das Ziel gesetzt, seinen Kunden CO2-arme Lösungen anzubieten, die ihren individuellen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten entsprechen.

Der neue Prius ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, da er als leistungsstärkster und effizientester Plug-in-Hybrid (PHEV) auf dem Markt ist. Neben Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Modellen bietet Toyota auch batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) an. Damit ist der Hersteller optimal aufgestellt, um eine breite Palette nachhaltiger Mobilitätsoptionen anzubieten.

Elektrische Reichweite und Effizienz

Eine der beeindruckendsten Eigenschaften des neuen Prius ist seine elektrische Reichweite. Dank einer 13,6-kWh-Batterie kann der Prius Plug-in Hybrid bis zu 86 Kilometer rein elektrisch fahren. Dies ermöglicht die Abdeckung der meisten täglichen Fahrten ohne den Einsatz des Verbrennungsmotors. Sollten längere Fahrten anstehen oder das Aufladen nicht möglich sein, springt das Plug-in-Hybridsystem ein, das außerordentlich leistungsstark und effizient ist. Mit einem CO2-Ausstoß von nur 11 g/km im kombinierten WLTP-Zyklus setzt der Prius neue Maßstäbe in Sachen Umweltfreundlichkeit und Effizienz.

Leistung und Fahrverhalten

In puncto Leistung und Fahrverhalten hat die fünfte Generation des Prius ebenfalls einiges zu bieten. Der 2,0-Liter-TNGA-Motor leistet 112 kW/152 PS und arbeitet mit einem Elektromotor mit 120 kW/163 PS zusammen, was eine beeindruckende Systemleistung von 164 kW/223 PS ergibt. Diese Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorgänger sorgt für eine kraftvolle und direkte Beschleunigung, die den Fahrspaß merklich steigert. Die Verwendung der zweiten Generation der Toyota New Global Architecture (TNGA) sorgt für eine höhere Steifigkeit und ein stabileres Fahrverhalten, während ein geringeres Gewicht die Balance und Agilität des Fahrzeugs verbessert. Die strategische Platzierung der Batterie unter dem Rücksitz und die Verschiebung des Kraftstofftanks nach vorne führen zu einem niedrigeren Schwerpunkt, der die Fahrdynamik weiter optimiert.

Innovatives Solardach

Eine weitere innovative Funktion des Prius Plug-in Hybrid ist das Solardach, das in der Ausstattung Advanced obligatorisch ist. Dieses Dach erzeugt Strom für bis zu 8,7 Kilometer elektrische Reichweite pro Tag, basierend auf der Sonneneinstrahlung in Nagoya, Japan. Im Vergleich zum Vorgängermodell wird die Plug-in-Hybridbatterie direkt durch die Solarzellen aufgeladen, ohne den Umweg über eine separate Solarbatterie. Trotz einer kleineren Dachfläche konnte der Gesamtwirkungsgrad um mehr als 15 Prozent gesteigert werden, was die Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs weiter unterstreicht.

Ein preisgekröntes Design

Nicht nur unter der Haube, sondern auch äußerlich überzeugt der neue Prius. Mit seinem innovativen Design wurde er mit dem Red Dot Design Award 2023 ausgezeichnet und erhielt die „Best of the Best“-Auszeichnung. Dies unterstreicht die herausragende Ästhetik und das ansprechende Erscheinungsbild des Fahrzeugs, das Eleganz und Effizienz auf beeindruckende Weise miteinander verbindet.

Fazit

Der neue Toyota Prius Plug-in Hybrid der fünften Generation ist ein Fahrzeug, das die Messlatte für Plug-in-Hybride höher legt. Mit seiner beeindruckenden elektrischen Reichweite, der erhöhten Leistung und den verbesserten Fahreigenschaften ist er nicht nur umweltfreundlich, sondern bietet auch ein herausragendes Fahrerlebnis. Mit einem preisgekrönten Design und innovativen Technologien setzt der Prius erneut Maßstäbe und beweist, dass Effizienz und Eleganz in perfekter Harmonie existieren können. Toyota bleibt seinem Ruf als Vorreiter auf dem Gebiet der Hybridtechnologie treu und ebnet den Weg in eine nachhaltige Mobilitätszukunft.

Technische Daten:

Hybrid: 1,8-l-VVT-i, Benzinmotor 72 kW (98 PS), und Elektromotor, 53 kW (72 PS), Systemleistung 90 kW (122 PS) 2.0L Plug-in Hybrid