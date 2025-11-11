Toyota mischt vorne mit: Jeder fünfte Hybrid ist ein Yaris | In Toyota In News | Von Von Redaktion/cwe

Bei den Hybridautos in Deutschland führt weiterhin kein Weg an Toyota vorbei. Im Oktober war der Toyota Yaris Hybrid wieder das beliebteste Modell mit Vollhybridantrieb. Laut KBA-Zahlen kamen 2.313 Neuzulassungen auf den Yaris Hybrid – das entspricht einem Segmentanteil von 19 Prozent. Anders gesagt: Fast jeder fünfte neu zugelassene Hybrid war ein Yaris.

Auch der Toyota Aygo X setzte seinen Erfolgskurs fort. Mit 1.949 Neuzulassungen führte er erneut das Kleinstwagensegment an – fast jedes dritte neu zugelassene Fahrzeug dieser Klasse war also ein Toyota.

Insgesamt registrierte Toyota im Oktober 7.310 Neuzulassungen und einen Marktanteil von 2,9 Prozent. Auch im bisherigen Jahresverlauf hält Toyota diesen Anteil bei 69.248 verkauften Einheiten.