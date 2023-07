Toyota Aygo X (2023) – Das Micro-SUV unter den Kleinstwagen

Der Toyota Aygo X ist was Besonderes. Denn neben dem Toyota Aygo X gibt es derzeit keinen Kleinstwagen in SUV-Anmutung. Überhaupt wird die Zahl der angebotenen Kleinstwagen-Modell immer kleiner. Das liegt primär an der Politik, die die Anforderungen an Autos was Sicherheit und Abgasverhalten immer weiter nach oben schraubt. Das ist nicht falsch, führt aber dazu, dass die Kosten steigen.

Der Toyota Aygo X

Während sich das bei hochpreisigen Autos bei der Preisgestaltung kaum bemerkbar macht, führt es in Zeiten knapper Ressourcen bzw. Lieferengpässen dazu, dass sich die Hersteller auf Modelle konzentrieren, bei denen sie mehr verdienen. In der Marktwirtschaft kaum verwunderlich. Schließlich geht es um eine Maximierung der Gewinne.

Moderne Assistenz-Systeme in Serie So wurden bereits bekannte Modelle wie der Citroen C1, Der Peugeot 108, der Ford Ka, Seat Mii, Skoda Citigo Opel Adam und Karl zu Grabe getragen. Auf dem Markt tummeln sich indes noch Renault Twingo, Kia Picanto, Hyundai i10, Suzuki Ignis und Fiat 500. Und auch den Toyota Aygo, der auf der gleichen Plattform wie Peugeot 108 und Citroen C1 entstanden ist, gibt es seit dem Frühjahr 2022 nicht mehr. All diese Modelle starteten bei Preise um die 10.000 Euro.

Toyota baut seither den Aygo X auf der technischen Basis des Yaris, aber eben deutlich kürzer und mit SUV-Anmutung. Seine Preise starten jedoch bei 15.890 Euro. Unser Testwagen in der Linie „Play“ kostet mit 2 Paketen und Metallic Lack schon 19.000 Euro. Toyota scheint also verstanden zu haben, wie man mit Kleinstwagen noch Geld verdienen kann.

Preise ab 15.890 Euro

Das etwas höher gelegte Micro-SUV bringt auf seiner Länge von 3,70 Meter vorn gut Platzverhältnisse zu Stande. In der zweiten Reihe können Erwachsene jedoch kaum sitzen, allenfalls Kinder. Das liegt nicht allein am Mini-Fußraum, sondern auch an der Kopffreiheit. Ab eine Größe von etwa 1,70 Meter wird es ungemütlich. Am besten eigen sich die Rücksitze des 4-Türers fürs bequeme Ein- und Ausladen des kleinen Gepäcks. Wenn man die Sitzlehnen hinten umklappt, steht ordentlich Raum auch für Urlaubsgepäck unter der aus Glas gefertigten Gepäckhaube bereit. Das sind – je nach Stellung der geteilt umklappbaren Rücksitzlehnen – zwischen 231 und 829 Liter.

Unser Video verdeutlicht das besser.

Die Qualitätsanmutung im Innenraum würden wir als zweckmäßig schlicht betrachten. Unser Testwagen wartet mit einem 8-Zoll-Display, Sitzheizung, Smart Key, Regensensor und Klima-Automatik auf (Teile des sinnvollen Komfort-Pakets für 890 Euro). Sicherheit schreibt Toyota im Aygo X groß, indem etliche Moderen Assistenzsysteme serienmäßig verbaut sind, so sogar ein Abstandsregeltempomat, der beim 5-Gang-Schalter jedoch unterhalb von 30 Stundenkilometern des Dienst verweigert.

Also genau in dem Bereich, in dem er (in Staus) besonders wertvoll sein könnte. Was leider fehlt ist ein Tot-Winkel-Warner.

3 Jahre Garantie

Als Antrieb des Ago X dient ein 1-Liter-Benzin-Motörchen, das 72 PS als Leistung und 93 Newtonmeter als Drehmoment bereitstellen kann. Mit ihm kann der rundum mit Kunststoff beplankte Toyota Aygo X ausreichend flott unterwegs sein. In etwa 15 Sekunden schafft er es aus dem Stand auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit ist mit 158 Stundenkilometer angegeben. Das reicht für den Alltag auf den ohnehin meist vollen Autobahnen.

Beim Verbrauch hat sich unser Aygo X Testwagen angenehm zurück gehalten. Bei vorsichtigem Gasfuß kann man den WLTP-Norm-Wert (kombiniert) von 4,8 Litern erreichen. Wer dynamischer unterwegs sein möchte, der sollte mit 5,5 Litern je 100 Kilometer rechnen.

Fazit

Uns gefällt der robuste Auftritts des Aygo Cross mit seiner bulligen Front, den kurzen Überhängen, dem optischen Unterfahrschutz und seiner direkt ausgelegten Lenkung. Die erhöhte Sitzposition empfanden wir auf den ordentlichen Sitzen sehr angenehm. Das Fahrwerk des rund 1.000 Kilo wiegenden Micro-SUVs wurde von den Ingenieuren ausgewogen abgestimmt. An die hohe Ladekante und die geringen Öffnungswinkel der Türen muss man sich gewöhnen. Genau wie an die Bedien-Logik des Touch-Displays. Wir haben uns schnell an den Toyota Aygo X gewöhnt und sind ihn aufgrund seiner unkomplizierten Art gern gefahren.

Technische Daten:

Toyota Aygo X 1,0-l-VVT-i Benzinmotor, 53 kW (72 PS)

Kraftstoffart Benzin Tankinhalt 35 l Verbrauch, kombiniert (WLTP) 5 – 4.8 l/100 km CO2-Emission, kombiniert (WLTP) 114 – 108 g/km Fahrgeräusch (dB(A)) 69.0 dB(A) Standgeräusch (dB(A)) 77.0 dB(A) Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) 3750 1/min (0) Anzahl Zylinder 3 Hubraum in ccm 998 ccm Motorleistung in kW 53/6000 kW@UpM Höchstgeschwindigkeit 158 – 151 km/h Beschleunigung von 0 – 100 km/h 14.9 – 14.8 Sek Leergewicht 975-1015 kg Zulässiges Gesamtgewicht 1360 kg Leergewicht (kg) 975 kg Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung 0 kg Kofferraum, max. Breite (mm) 1190 mm Ladevolumen 0.231 m³ Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) 231 Liter Anzahl Türen inkl. Heckklappe 5 Länge 3700 mm / Breite 1740 mm / Höhe 1525 mm Radstand 2430 mm Wendekreis 9.4 m Basispreis ab 15.890 Euro