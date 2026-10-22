Sternenhimmel im Auto nachrüsten: Ablauf, Kosten und Werkstattwahl

Ein nachgerüsteter Sternenhimmel besteht aus einigen Hundert Lichtfasern, die durch den ausgebauten Dachhimmel gezogen und von einem LED-Projektor gespeist werden. In der Werkstatt dauert das ein bis zwei Tage, online ausgewiesene Preise liegen grob zwischen 650 und 3.000 Euro. Eine Eintragung ist in der Regel nicht nötig, wenn kein Licht nach außen dringt und er sich während der Fahrt abschalten lässt.

Lange war er Luxuslimousinen vorbehalten, dabei ist das Prinzip simpel. Die Fasern leiten Licht, sie leuchten nur an ihrem Ende. Weil der Projektor mit den LEDs an einer versteckten Stelle sitzt, liegt im Dachhimmel selbst keine Elektronik. Wie gut das Ergebnis wirkt, hängt fast ganz von der Handarbeit ab: wie viele Punkte gesetzt werden, wie sie verteilt sind und wie sauber der Himmel danach wieder im Auto sitzt.

Darauf spezialisiert haben sich einzelne Tuningbetriebe. Ein Fachbetrieb in Berlin etwa verbaut Sternenhimmel mit Lichtfasern und bietet warm- und kaltweißes Licht, RGB-Farben, Farbwechsel, Funkeln und einzelne Sternschnuppen an. Solche Effekte sind heute üblich. Die größeren Unterschiede zwischen Werkstätten liegen in der Ausführung, und die lässt sich vorher prüfen.

Wie läuft die Nachrüstung technisch ab?

Dachhimmel ausbauen. Sonnenblenden, Haltegriffe, Innenleuchten und die Verkleidungen an den Säulen kommen ab, dann lässt sich der Himmel aus dem Fahrzeug nehmen. Bei Autos mit Schiebe- oder Panoramadach ist das aufwendiger. Muster anlegen. Auf der Rückseite werden die Positionen der Sterne angezeichnet, bei Sternschnuppen auch deren Bahn. Fasern einziehen. Für jeden Stern wird ein feines Loch gestochen, die Faser von hinten durchgeschoben und verklebt. Bei mehreren Hundert Sternen ist das der zeitaufwendigste Schritt. Projektor setzen. Die Faserbündel laufen zu einem LED-Projektor, der hinter einer Verkleidung oder im Kofferraum verschwindet. Er wird über eine abgesicherte Leitung ans Bordnetz angeschlossen, gesteuert wird per App oder Fernbedienung. Einbauen und kürzen. Der Himmel kommt zurück ins Auto, die Fasern werden bündig zur Oberfläche abgeschnitten.

Die Fasern selbst sind aus Kunststoff. Ein Hersteller von Komplettsets nennt für seine Fasern das Material PMMA, Durchmesser von 0,5, 0,75 und 1 Millimeter und eine maximale Umgebungstemperatur von 90 Grad. Unter einem Autodach, das im Sommer heiß wird, ist dieser Wert wichtig. Die Projektoren gibt es für 12 und 24 Volt.

Wie viele Sterne braucht ein Auto?

Derselbe Hersteller rechnet mit etwa 100 bis 150 Sternen pro Quadratmeter für einen dichten Eindruck. Damit lässt sich grob abschätzen, was ein Angebot enthalten sollte. Die Dachflächen in der Tabelle sind Annahmen zur Orientierung, messen Sie im Zweifel den eigenen Himmel aus.

Fahrzeug (Annahme) Dachhimmel ca. Sterne bei 100 bis 150 pro m² Kleinwagen 1,5 m² 150 bis 225 Kompakt- oder Mittelklasse 2 m² 200 bis 300 SUV oder Kombi 2,5 bis 3 m² 250 bis 450

Mehr Sterne wirken nicht automatisch besser. Natürlicher sieht ein Himmel mit gemischten Durchmessern aus, also vielen feinen und wenigen dicken Fasern. Die dicken leuchten heller und wirken wie nahe Sterne. Ein Angebot mit 800 gleich dicken Punkten kann flacher wirken als eines mit 400 gemischten.

Was kostet ein Sternenhimmel?

Material ist der kleinere Teil. Ein Komplettset mit 320 Fasern und Projektor kostet beim genannten Hersteller ab rund 210 Euro. Den Rest macht die Arbeitszeit aus. Werkstätten geben online Preise ab etwa 650 Euro an, aufwendige Ausführungen mit vielen Sternen und Effekten liegen bei rund 3.000 Euro. Teurer wird es vor allem durch:

eine hohe Zahl an Sternen, weil jede Faser einzeln gesetzt wird,

große Dachflächen bei SUV, Kombi und Van,

Schiebe- und Panoramadächer, bei denen der Himmel schwieriger auszubauen ist,

empfindliche Bezüge wie Alcantara,

Zusatzeffekte wie Sternschnuppen oder zwei getrennt steuerbare Zonen.

Selbst einbauen ist möglich, aber kein Wochenendprojekt für Ungeübte. Wer den Dachhimmel beim Ausbau knickt oder an den Clips beschädigt, braucht einen neuen.

Ist ein Sternenhimmel im Auto erlaubt?

In der Regel ja, wenn er einige Bedingungen erfüllt. Der TÜV Nord nennt für Innenraumbeleuchtung als Grundlage die Paragrafen 49a und 30 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) sowie die ECE-Regelung 48. Danach ist LED-Innenbeleuchtung nur zulässig, wenn sie während der Fahrt ausgeschaltet werden kann und nicht nach außen abstrahlt. Sie darf weder die Sicht des Fahrers beeinträchtigen noch andere blenden. Sind diese Bedingungen erfüllt und bleibt die Betriebserlaubnis unberührt, ist eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere in der Regel nicht nötig. Im Zweifel hilft eine Nachfrage bei einer Prüfstelle vor dem Einbau.

Der zweite Punkt ist die Betriebserlaubnis. Sie erlischt nach § 19 StVZO, wenn eine Änderung eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern erwarten lässt. Bei einem Sternenhimmel betrifft das vor allem den Einbau. Kopfairbags sitzen in vielen Autos seitlich hinter dem Dachhimmel. Kabel, Projektor und Kleber dürfen ihren Weg nicht versperren, und der Himmel muss nach dem Einbau so fest sitzen wie vorher. Nach § 23 der Straßenverkehrs-Ordnung trägt außerdem der Fahrer die Verantwortung dafür, dass seine Sicht nicht durch den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt wird. Ein flackernder, zu heller Himmel bei Nachtfahrt kann darunter fallen. Was für andere Lichtnachrüstungen im Innenraum gilt, etwa für beleuchtete Einstiegsleisten, fasst ein Beitrag zu den Regeln für Licht im Auto zusammen.

Woran erkennt man eine gute Werkstatt?

Fotos von fertigen Fahrzeugen , am besten vom eigenen Modell oder einem mit ähnlichem Dach.

, am besten vom eigenen Modell oder einem mit ähnlichem Dach. Ein Muster vor dem Einbau. Sternenzahl, Durchmesser, Verteilung und Effekte sollten schriftlich im Angebot stehen.

Sternenzahl, Durchmesser, Verteilung und Effekte sollten schriftlich im Angebot stehen. Klare Aussagen zu Airbags. Die Werkstatt sollte erklären können, wo im eigenen Fahrzeug Kopfairbags sitzen und wie Kabel und Projektor verlegt werden.

Die Werkstatt sollte erklären können, wo im eigenen Fahrzeug Kopfairbags sitzen und wie Kabel und Projektor verlegt werden. Ein sauberer Stromanschluss mit eigener Sicherung und einer Schaltung, die den Himmel mit dem Fahrzeug ausschaltet, damit die Batterie nicht leerläuft.

mit eigener Sicherung und einer Schaltung, die den Himmel mit dem Fahrzeug ausschaltet, damit die Batterie nicht leerläuft. Eine Abschaltung für die Fahrt per App, Fernbedienung oder Taster, die der Fahrer erreicht.

per App, Fernbedienung oder Taster, die der Fahrer erreicht. Garantie auf Projektor und Arbeit, mit Laufzeit im Angebot.

Bei der Abholung lohnt ein kurzer Check im Hellen und im Dunkeln. Tagsüber dürfen keine Faserenden überstehen, keine Kleberflecken und keine Dellen im Bezug zu sehen sein. Nachts sollten alle Sterne gleichmäßig leuchten, ohne dunkle Felder.

Häufige Fragen

Muss ein Sternenhimmel beim TÜV eingetragen werden?

In der Regel nicht, solange er nur den Innenraum beleuchtet, während der Fahrt abschaltbar ist und den Fahrer nicht blendet. Fehlerhafte Einbauten, etwa mit blockierten Airbags, können bei der Hauptuntersuchung aber auffallen.

Lässt sich ein Sternenhimmel wieder entfernen?

Die Fasern schon, die Löcher im Bezug bleiben. Wer den Originalzustand zurück will, braucht einen neuen oder neu bezogenen Dachhimmel.

Passt ein Sternenhimmel in jedes Auto?

In fast jedes mit Stoff- oder Alcantara-Himmel. Bei großen Glasdächern bleibt wenig Fläche übrig, dort lohnt sich der Aufwand kaum.

Wer einen Sternenhimmel plant, sollte als Erstes den eigenen Dachhimmel ausmessen und mit der Tabelle oben abgleichen. Mit dieser Zahl lassen sich Angebote verschiedener Werkstätten direkt vergleichen.